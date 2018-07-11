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Происшествия
11 июля 2018, 12:56
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Суд по убийству председателя СОНТ «Сатал» опять перенесен

Судебное разбирательство по делу об убийстве трехкратного чемпиона мира Иннокентия МАКАРОВА снова перенесено, сообщает ЯСИА.

Ранее судебные заседания откладывались из-за неявки потерпевшей стороны, а также из-за недоставления подсудимого. В настоящее время обвиняемый в убийстве Иннокентия Макарова находится под стражей. Его сообщник, который помог скрыть тело в лесном массиве, находится под подпиской о невыезде.

Сегодня, 11 июля, рассмотрение дела снова отложено. В этот раз в зал суда не явился адвокат одного из обвиняемых. Судебное разбирательство перенесено на 18 июля, отмечает ЯСИА.

 

Напомним, что директор СОНТ «Сатал» Иннокентий МАКАРОВ пропал без вести 5 ноября 2017 года. 22 ноября его тело обнаружили в лесном массиве на Вилюйском тракте Якутска. Убийство удивило общественность, ведь Иннокентий Макаров был один из сильнейших кикбоксеров планеты, трехкратным чемпионом мира.

Как сообщалось сразу после событий, в ночь на 6 ноября Макаров и подозреваемый выпивали в частном доме. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого чемпион мира по кикбоксингу скончался от телесных повреждений.

17 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве Макарова в связи с его исчезновением. После завершения следствия, дело было направлено в суд, где теперь и тянется.

 

В январе этого года тема получила неожиданное продолжение из-за письма, автором которого считается Александр НЮРБИНСКИЙ, известный в определенных кругах как Саша Як, предполагаемому респонденту — министру спорта Георгию БАЛАКШИНУ.

 

«Главной причиной ссоры, как следует из письма, стали вывод Нюрбинского из состава учредителей компании «НордТрансресурс» и вопрос дележа денег с продажи земельных участков СОНТ «Сатал». Нюрбинский пишет, что Иннокентий Макаров (председатель СОНТ, убит в ноябре прошлого года) в свое время попросил Балакшина помочь «прирезать земли». Эти земли, по словам автора письма, никому не принадлежали. Вопрос был решен, как именно он не уточняет. Но сообщает, что по указанию Балакшина ходил к своей однокласснице — министру имущественных и земельных отношений Евгении ГРИГОРЬЕВОЙ «отблагодарить». «Евгения тогда отказалась», — пишет Нюрбинский.

По его словам, в результате «прирезки» образовалось более 200 участков по десять соток. Землю продавали. «Ты с ШЕСТАКОВЫМ (одноклассник Георгия Балакшина — прим. ред.) ничем не помогали. Иннокентий еженедельно выделял по 2-3 млн рублей. Я исправно делил на четыре доли и всем раздавал. Где деньги с продажи 103 участков?» — спрашивает Нюрбинский», — анализировал письмо News.Ykt.Ru.

 

Позже была создана комиссия, которая разбиралась, нарушил ли нормы закона или этики госслужащего Георгий БАЛАКШИН. И, как сообщил тогдашний глава республики Егор БОРИСОВ, ему на стол положили толстый том, из которого следовало, что министр Балакшин ни в чем не виноват.

Минимущества оперативно заявило, что не имеет отношения к прирезке земель СОНТ «Сатал».

 

В общем, скандал почти утих, и трагическая смерть председателя СОНТ «Сатал» рассматривается пока исключительно с криминальной точки зрения, без вмешательства политики.

 

 

СПРАВКА:

Иннокентий Васильевич Макаров 01.02. 1975 г. р., село Мегино — Алдан Томпонского улуса РС(Я).

Образование высшее:

— ЯГУ ПФ ФО закончил в 1997 году;

— РАГС при Президенте РФ, юриспруденция, закончил в 2006 году;

З-х кратный Чемпион Мира по кикбоксингу;

Мастер Спорта Международного класса;

Член партии «Единая Россия» с 2007 года;

Бизнесмен; Общественный деятель; Меценат.

Женат, имеет 7 детей;

Родился 1 февраля 1975 года в село Мегино — Алдан Томпонского улуса РС(Я).

В 1992 г. закончил Среднюю школу Мегино Алдан Томпонского района. В 1992-1997 годах – учеба в Педагогическом факультете ЯГУ (СВФУ) им.М.К.Аммосова.

В 1995 г. в г.Киеве (Украина) на Чемпионате мира по кикбоксингу стал Чемпионом мира в весовой категории 51 кг. В 1997 г. в г.Бирмингем (Англия) на Чемпионате мира по кикбоксингу стал Чемпионом мира в весовой категории 51 кг.

С 1997 г. — учитель физического воспитания;

С 2003 по 2008 год Директор НО «Фонд социальной поддержки спортсменов имени П.И Афанасьева»;

В 2008 году основал строительную компанию ООО «Орион Строй+». Компания занимается промышленно-гражданским строительством, поставкой и производством строительных материалов;

В 2008 году основатель и председатель Садово-огороднического некоммерческого товарищества «Сатал»;

С 2010 г. — Вице-Президент Федерации кикбоксинга Республики Саха (Якутия);

Попечитель в Мегино-Алданской агрошколы Томпонского улуса РС(Я);

Член Попечительского Совета » Династии учителей-Степановых» в Сасыльской средней школы Томпонского района РС(Я);

Указом Главы Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисовым в 2011 г. награжден Знаком отличия «Гражданская доблесть».

 

 

 

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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