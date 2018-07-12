Суд по банкротству СПО «Холбос» отложен

Определением суда от 26.06.2018 по делу № А58-3821/2018 отложено на 24 июля 2018 года судебное заседание по рассмотрению вопроса по проверке обоснованности заявления ООО «Русский проект-Регион» о признании СПО «Холбос» несостоятельным (банкротом).

В судебном заседании представитель должника представил суду ходатайство об отложении судебного заседания, для оплаты задолженности.

Суд удовлетворил ходатайство в целях возможного урегулирования спора мирным путем и предложил сторонам представить кандидатуру арбитражного управляющего.

Напомним, 16.05.2018 в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) через электронную систему «Мой Арбитр» поступило заявление от ООО «Русский проект-Регион» о признании Союза потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия) несостоятельным (банкротом). Основанием для подачи заявления послужила непогашенная задолженность на сумму 1 552 954,20 рублей по договору возмездного оказания услуг, по условиям которого компания ООО «Современные системы питания» подготовила для СПО «Холбос» проект программы «Создание системы социального питания и продовольственной помощи уязвимым слоям населения в Республике Саха (Якутия), ее промышленного производства и товаропроводящей инфраструктуры на 2014 — 2020 годы». СПО «Холбос» не выполнил полностью обязательства по оплате оказанных услуг.

Впоследствии ООО «Современные системы питания» переуступило свой долг компании ООО «Русский проект-Регион», которая взыскала задолженность в судебном порядке, получила исполнительный лист, но как указывает заявитель, исполнительный лист неоднократно направлялся для исполнения в банки, в которых у должника были открыты счета, передавался для исполнения судебным приставам, однако на настоящий момент задолженность остается непогашенной.