Суд перенес заседание о признании ФК «Якутия» банкротом

Определением суда от 13.06.2018 по делу № А58-4060/2018 принято к производству заявление Министерства спорта Республики Саха (Якутия) о признании некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Якутия» несостоятельным (банкротом).
Судебное заседание по проверке обоснованности заявления отложено на 26.09.2018 в связи с непредставлением кандидатуры арбитражного управляющего.
Напомним, в конце мая 2018 года Министерство спорта Республики Саха (Якутия) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании Некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Якутия» несостоятельным (банкротом).
Как следует из заявления, между Министерством спорта Республики Саха (Якутия) и некоммерческим партнерством «Футбольный клуб «Якутия» было заключено соглашение на предоставление субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта, осуществляющим развитие командных игровых видов спорта в Республике Саха (Якутия), в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014-2019 годы».
Согласно условиям соглашения футбольному клубу были предоставлены субсидии в размере 15 101 640 рублей. В виду неисполнения должником обязательств по предоставлению отчётности за использование средств субсидии, министерство обратилось в сентябре 2017 года в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением о взыскании с должника части средств выделенной субсидии в размере 7 808 404 руб. 56 коп. в связи с не достижением значений и показателей результативности предоставления субсидий, нецелевым использованием бюджетных средств (дело № А58-7702/2017).
Исковые требования были удовлетворены судом и выдан исполнительный лист. Вместе с тем, как указывает заявитель, в соответствии с информацией интернет сайта Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Саха (Якутия) исполнительные производства в отношении должника прекращены в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. В заявлении также сообщается, что по указанному в ЕГРЮЛ адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова 64 (Стадион «Туймаада») должник фактически отсутствует.
На основании вышеизложенного, Министерство спорта Республики Саха (Якутия) просит суд признать некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Якутия» несостоятельным (банкротом).
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