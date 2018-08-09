Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района

Дело бывшего главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА вновь отложено. Причиной стала болезнь адвоката. Рассмотрение дела продолжится через неделю, 15 августа, сообщает ЯСИА.

Бывший глава Нюрбинского района Якутии обвиняется в двух эпизодах превышения должностных полномочий. По версии следствия, экс-глава незаконно подписал распоряжения и приказы о перечислении денег подрядчикам строительства школы в селе Кюндядя и стадиона в городе Нюрба. 38 и 10 миллионов рублей были перечислены в счет аванса по контрактам. При этом, по мнению правоохранителей, Попов заведомо знал о невыполнении строительных работ.

Якутский городской суд принял дело к рассмотрению в декабре прошлого года, за это время судебные заседания неоднократно переносились. Заседание 8 августа также перенесено: в связи с болезнью адвоката рассмотрение дела перенесено на 15 августа.