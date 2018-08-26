Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса

Как стало известно, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу майора Бронислава Белюнаса.

СПРАВКА:

Старший оперуполномоченный боевого отделения специального отряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия), участник боевых действий Бронислав Белюнас стал в июле этого года фигурантом резонансного уголовного дела. Его подозревают в следующем: похищение человека, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Таким образом, двухмесячный срок содержания под стражей майора должен завершиться 9 сентября 2018 года. Если только конечно его не будут продлевать.