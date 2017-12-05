Суд отказал в УДО Алексею Конторских, сбившему насмерть ребенка на остановке в Якутске

Якутский городской суд, рассмотрев ходатайство со стороны защиты, принял решение отказать и оставить без изменений приговор Алексею Конторских. Он будет содержаться в колонии-поселении, передает НВК «Саха» с зала суда. Дело об условно-досрочном освобождении от лишения свободы, содержания в дисциплинарно воинской части было рассмотрено сегодня, 5 декабря в Якутском городском суде.

“В удовлетворении ходатайства осужденного Алексея Конторских об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания отказать. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде республики через Якутский городской суд в течении 10 суток со дня его вынесения”, – озвучила решение судья Васильева.

Отметим, что Алексей Конторских подавал апелляцию на условно-досрочное освобождение.

В феврале этого года он был приговорен к трем годам и трем месяцам колонии-поселения и был взят под стражу в зале суда.

Как стало известно НВК «Саха», в данное время Алексей Конторских работает автомойщиком в одной из городских автомоек.

22 апреля 2016 года подсудимый, управляя технически исправным автомобилем марки «Toyota Hiace Regius», принадлежащим на праве собственности ООО ЧОП «Гард», двигался по проезжей части ул. Петра Алексеева со стороны ул. Орджоникидзе в направлении ул. Лермонтова с нарушением скоростного режима. При этом из-за большой скорости он не мог обеспечить постоянный контроль за движением автомобиля.

Проезжая перекресток проезжих частей улиц Петра Алексеева и Пояркова на запрещающий знак светофора, водитель заблаговременно заметил автомобиль марки «УАЗ-396255-025», который поворачивал со встречного направления с выездом на полосу встречного движения. Не в состоянии избежать столкновения с указанным автомобилем из-за высокой скорости, Конторских умышленно повернул управляемый им автомобиль в правую сторону, рассчитывая совершить маневр объезда автомобиля «УАЗ», но не справился с управлением.

В результате водитель выехал на тротуар и возле дома № 12 по ул. Пояркова совершил наезд на людей, стоящих на автобусной остановке.

В результате ДТП два пешехода получили травмы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью, еще два пешехода получили тяжкий вред здоровью. 12-летний Коля Бурцев от полученных травм скончался на месте происшествия.