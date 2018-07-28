Суд отказал экс-главному редактору газеты «Якутия»

Якутский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката экс-главного редактора газеты «Якутия» Евгения Грибчатова об условно-досрочном освобождении из колонии-поселения. Об этом сообщила телеканалу «Якутия 24» начальник отдела по организационно-правовому обеспечению деятельности Якутского городского суда РС (Я) Варвара Слепцова.

7 ноября 2015 года Евгений Грибчатов сбил трех пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора на пересечении улиц Кирова и Лермонтова в Якутске. 50-летний мужчина получил смертельные травмы, девушка 1988 года рождения попала в реанимацию, третья пострадавшая получила ушибы.

Якутский городской суд 10 мая прошлого года признал Грибчатова виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.