Суд обязал жителей Сунтарского района выплатить более 5 млн рублей неустойки по алиментам

Прокуратура Сунтарского района провела проверку соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, он обязан уплатить получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Неуплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также невыплата неустойки нарушает право ребенка, предусмотренное частью 1 статьи 60 Семейного кодекса РФ, на получение содержания от своих родителей.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокуратура района направила в суд 10 исковых заявлений о взыскании в пользу их законных представителей неустойки от суммы невыплаченных алиментов на общую сумму более 5 млн. рублей.

В частности, при проведении проверки установлено, что в отношении гр. К. в 2008 году вынесено решение о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей. При этом, уплата алиментов им в течение длительного периода времени не производилась. Согласно произведенным расчетам сумма неустойки за неуплату алиментов составила свыше 1 млн. 880 тыс. рублей.

Суд рассмотрел и удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры района.