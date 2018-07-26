Суд не принял иск топливной компании о банкротстве «Железных дорог Якутии»

Арбитражный суд республики Саха (Якутия) отказал ООО «ТранзитЭнергоПром» в принятии заявления о признании АО «АК «Железные дороги Якутии»» (ЖДЯ) банкротом из-за мирового соглашения по другому иску, следует из материалов суда.

Тот же суд 29 июня утвердил между сторонами мировое соглашение, согласно которому ЖДЯ до 16 июля включительно обязуется оплатить «ТранзитЭнергоПрому» 59,054 млн рублей задолженности, в том числе проценты за пользование чужими деньгами. «Желдороги Якутии» частично исполнили условия соглашения, выплатив 38,033 млн рублей долга, по состоянию на 16 июля компании оставалось выплатить 21,022 млн рублей.

Согласно закону, предъявлять новые требования истец может только через три месяца после даты, в которую должник должен был выплатить полную сумму, отмечает суд. Однако «ТранзитЭнергоПром» подал иск о банкротстве и взыскании оставшейся части долга раньше — 17 июля, когда трехмесячный срок еще не закончился.

«Отказать ООО «ТранзитЭнергоПром» в принятии к производству заявления о признании АО «АК «Железные дороги Якутии» банкротом», — определил суд.

Как сообщалось, ООО «ТранзитЭнергоПром» обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о признании АО «АК «Железные дороги Якутии» (ЖДЯ) банкротом. Позднее пресс-служба суда сообщала, что долг ЖДЯ за поставку дизельного топлива составляет 21,022 млн рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТранзитЭнергоПром» зарегистрировано в Москве. Занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. На 100% принадлежит генеральному директору компании Константину Баршу.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», в начале 2018 года «Желдороги Якутии» заключили с «ТранзитЭнергоПромом» контракт на поставку зимнего дизельного топлива на 53,7 млн рублей.

ОАО «АК «Железные дороги Якутии»» учреждено в 1995 году для управления и завершения строительства Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. ОАО «Российские железные дороги» владеет 49,94% акций ЖДЯ, Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений — 43,65%.