Суд наказал обе стороны — участников «гуталиновых» видео

3 июня в сети интернет появилась видеозапись, где неизвестному мужчине закрашивают лицо баллончиком с черной краской. На следующий день в социальных мессенджерах и сети интернет появилась новая видеозапись – на ней запечатлено как группа молодых людей закрасила лицо предполагаемому злоумышленнику – владельцу обувной мастерской.

В отношении обоих сторон инцидента 35-летнего и 45-летнего жителей г.Якутска были составлены административные протоколы в соответствии со статьей 20.1. КоАП Российской Федерации.

Материалы проверки об административных правонарушениях направлены в Якутский городской суд.

Решением суда в отношении обоих правонарушителей избраны следующие меры наказания:

в отношении владельца обувной мастерской избрано наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, а 45-летнему правонарушителю наложен штраф в размере 1000 рублей.

Призываем граждан при выявлении преступлений, правонарушений незамедлительно информировать полицию. Не стоит совершать необдуманных поступков и тем более самоуправство. Помните, каждый правонарушитель несет ответственность в рамках действующего законодательства.