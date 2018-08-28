Суд наказал ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Прокуратура Мегино-Кангаласского района провела проверку по факту розлива в апреле текущего года нефтепродуктов в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия).

Установлено, что разлив нефтепродуктов произошел из топливной емкости на территории котельной «ЦК-2» Мегино-Кангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)». Площадь загрязнения составила 120 квадратных метров. Размер ущерба, причиненного окружающей среде, оценен в 369 000 рублей.

По данному факту прокуратурой района в Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) направлено заявление о взыскании с ГУП ЖКХ РС(Я) суммы причиненного окружающей среде ущерба. Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.