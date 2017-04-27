Суд 7 июня рассмотрит иск УФНС о банкротстве «Якутскгеофизики»

Арбитражный суд Якутии 7 июня рассмотрит иск управления Федеральной налоговой службы по республике о признании банкротом АО «Якутскгеофизика», говорится в материалах судебной картотеки, сообщает ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Постановление суда еще не опубликовано. Однако из документов картотеки следует, что ходатайство об отложении судебного разбирательства подала «Якутскгеофизика».

Ранее сообщалось, что по иску управления Федеральной налоговой службы по республике от 15 марта текущего года возбуждено производство по делу о признании банкротом «Якутскгеофизики». Между тем 15 апреля аналогичный иск подало ОАО «Газпромбанк», при этом заявление оставлено без движения, так как подано с нарушениями. До 19 мая банк должен устранить данные обстоятельства.