Субсидии на электроэнергетику в Якутии будут сокращены

Средства, направленные на субсидирование электроэнергетики в Якутии, в 2019 году будут сокращены на 30% — с 18 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщила председатель Госкомцен Антонина Винокурова.

«В связи с тем, что центральный, южный и западный энергорайоны выходят на оптовый рынок энергетики, размер субсидии на выравнивание тарифов будет уменьшен с 18 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. В основном, субсидия будет направлена на северные районы (Сахаэнерго)», — сказала она.

С 1 января 2019 года для потребителей западного, центрального энергорайона Якутскэнерго будет закупать электроэнергию на оптовом рынке. Конечный тариф для юридических и индивидуальных предпринимателей уже не будет утверждаться, тарифы будут каждый день устанавливаться единым оператором.

Для населения тариф остается на том же уровне, который был утвержден Госкомцен летом этого года. Изменения будут касаться только предпринимателей. Таким образом, в центральной, южной и западной части Якутии предприниматели уходят от перекрестного субсидирования.

Как пояснила Винокурова, сэкономленные средства будут перераспределены между другими регионами Дальнего Востока, которые находятся на перекрестном субсидировании.

В целом, перекрестное субсидирование являлось сдерживающим фактором для крупного бизнеса, в том числе для «Алроса», который не позволял достигнуть рентабельности при разработке месторождений и создании перерабатывающих предприятий.

Фото: fas.gov.ru