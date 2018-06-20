Субсидии на авиаперевозки смогут перераспределять на три месяца раньше

Неиспользованный остаток средств с одного направления может быть перераспределен на другие более востребованные маршруты на три месяца раньше уже с июня. Соответствующее постановление размещено на сайте Правительства России, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт Минвостокразвития РФ.

«Принятые изменения помогут более гибко реагировать на реальную ситуацию с билетами и в случае экономии на каком-то направлении, перебросить эти деньги, например, на Дальний Восток, где субсидируемые перевозки крайне востребованы», — пояснили в Минвостокразвития.

Сегодня субсидируются пассажирские авиаперевозки по маршрутам, связывающим центральную часть страны с Дальним Востоком, Симферополем, Калининградом. При этом существуют ограничения: на перевозки по маршрутам между регионами европейской части страны и Дальним Востоком направляются не более 75% ассигнований, Симферополем — не более 15%, Калининградом — не более 10%.

Изменения внесены для своевременного перенаправления невостребованных бюджетных средств на субсидирование перевозок по маршрутам, которые пользуются повышенным спросом в период летних отпусков. Ранее перераспределять средства было возможно только с 1 сентября, после внесения изменений неиспользованный остаток бюджетных ассигнований будет возможно перераспределить после 1 июня.