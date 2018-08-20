Субботу селяне посвятили своему здоровью

В субботу, самый удобный день для работающего населения, две бригады специалистов Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи совместно с коллегами столичной Городской больницы №2 провели День здоровья для жителей пригородных поселков Маган и Марха. Желающих пройти консультации специалистов оказалось много.

«День здоровья, — читаю в приказе, подписанном главным врачом РБ№2-ЦЭМП Борисом АНДРЕЕВЫМ, — проводится в целях повышения доступности специализированной медицинской помощи, оказания консультативной помощи жителям пригородных поселков, профилактики хронических неинфекционных заболеваний, раннего выявления социально-значимых заболеваний».

Попасть к «узким» специалистам непросто попасть даже в городе, а тут в поселковой больнице в Мархе и врачебной амбулатории в Магане ведут прием ведущие травматологи-ортопеды, кардиологи, оториноларинголог, сурдолог, неврологи, врач УЗИ и врач физиодиагностики. Население очень довольно.

С корреспондентом телевизионного канала «Якутия 24» с Саргыланой ИЛЬИНОЙ идем по кабинетам Мархинской поликлиники.

— Очень много желающих попасть на прием, — говорит врач травматолог-ортопед Егор ГРИГОРЬЕВ. – Много обратилось сегодня пожилых людей с жалобами на боли в суставах, много остеопорозов. Назначаю в основном амбулаторное лечение, а при запущенных случаях направляю на оперативное лечение к нам. Рекомендую пишу, богатую кальцием, витаминами, прогулки на свежем воздухе, физическую активность. Говорю, что плохо сказывается на суставах курение, алкоголь.

Увидев, что доктор освободился, заглядываем к оториноларингологу Ивану АРГУНОВУ.

— К нам чаще всего обращаются с ухудшениями слуха и болезнями горла, — говорит Иван Михайлович. — В настоящее время отмечается заметное ухудшение слуха у людей не только в пожилом, но и в активном возрасте. Такая ситуация связана с техническим прогрессом, который сопровождается постоянной акустической нагрузкой. Особенно это характерно для жителей крупных городов. По этой причине наша помощь сегодня является весьма востребованной. Вот и сегодня обращений довольно много.

В одном из кабинетов поликлиники прием ведет невролог Елизавета СИВЦЕВА. Желающих попасть к врачу много. Наша попытка заглянуть в кабинет вызвала возмущение, очередь подумала, что мы хотим без очереди попасть на прием. Понять людей можно, на консультацию к неврологу просто так не попадешь.

— Большинство обращений по костно-мышечной патологии – остеохондрозы и сосудистые патологии, — говорит Елизавета Иннокентьевна, — приняла 18 человек.

Дальше Саргылана с оператором Владимиром ПАВЛОВЫМ направляются в кабинет УЗИ, а я отправляюсь в Маган.

День здоровья для маганцев проводится в уютном здании поселковой врачебной амбулатории. Народу здесь поменьше, врачи размеренно ведут прием, пациенты спокойно дожидаются своей очереди в коридоре.

В одном из кабинетов вижу травматолога-ортопеда РБ№2-ЦЭМП Артема ИСАЕВА. Артем Эдуардович, что-то рисует, объясняя женщине, как далеко зашло ее заболевание, и в каком состоянии на сегодняшний день ее ноги. Встретив после приема в коридоре пациентку травматолога, я поинтересовалась результатом визита к врачу.

— Я страдаю артрозом обеих колен уже около семи лет, состою на учете у ревматолога. Сейчас проконсультировалась, наконец, у опытного травматолога-ортопеда, — делится жительница Магана Анна Афанасьевна, — врач сказал, что пошла деформация обеих колен и пригласил на оперативное лечение. Все время некогда заняться собой, поэтому сегодня решила воспользоваться шансом попасть к специалисту без записи, талонов и очередей. Пойду теперь в республиканскую больницу на операцию. Направление у меня на руках.

В самом большом кабинете врачебной амбулатории прием ведут кардиологи Анастасия ПАВЛОВА и Евгений ВАХИТОВ.

Желающих попасть к сурдологу Федору ТЕРЮТИНУ тоже достаточно. Один из пациентов, с которым я разговариваю в коридоре, говорит, что пришел на консультацию, услышав, что будут принимать врачи республиканской больницы.

— Решил воспользоваться возможностью, — говорит мужчина, — к таким специалистам трудно попасть.

Понимая потребность селян в специализированной медицинской помощи, одним днем врачи решили не ограничиваться, поэтому жители Мархи и Магана, не попавшие к специалистам в эту субботу, смогут пройти консультации врачей с утра в следующую субботу – 25 августа.