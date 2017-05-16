АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
0
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.26
 62.04
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.05.2017, 21:34
Столица
Субботний объезд главы Якутска
16.05.2017, 21:06
Экономика
Тарасов назначен гендиректором авиакомпании «Полярные Авиалинии»
16.05.2017, 20:52
Республика
В Якутске во время ледохода возобновит рейсы вертолет МИ-8
16.05.2017, 20:30
Путешествия
Мальдивы с радостью примут вас в свои объятия
16.05.2017, 18:28
Политика
«Справедливая Россия» подвела социальные итоги года
16.05.2017, 18:24
Столица
 Год добра: «Миллион сердец»Детского (подросткового) центра
16.05.2017, 18:17
Политика
Эксклюзив
Глава Вилюйского улуса заявил о выходе из СР
16.05.2017, 18:10
Культура & Образование
Студенты СВФУ — призеры Всероссийской олимпиады по элементарной геометрии
16.05.2017, 17:47
Экономика
За 10 дней энергетики выявили хищений электроэнергии на 2,7 млн рублей
16.05.2017, 17:40
Культура & Образование
Афиша
Якутский музей им. Ем. Ярославского приглашает на «Ночь в музее»
16.05.2017, 17:29
Культура & Образование
Министр образования и науки РС(Я) встретился с ветеранами педагогического труда
16.05.2017, 17:09
Спорт
Сенсация
Изобретение специалистов СВФУ исключит фактор случайности в мас-рестлинге!
16.05.2017, 16:58
Культура & Образование
Афиша
1 июня — праздник в цирке! Приглашаем всех-всех-всех!
16.05.2017, 16:53
Культура & Образование
Анонс
#музейныйпикник14 и другие праздничные мероприятия к Международному дню музеев
16.05.2017, 16:29
Происшествия
Подробности по факту видео «Машина протаранила людей в Якутске»!
16.05.2017, 16:21
Столица
ОНФ в Якутии: проект «ЭкоСити» – начало генеральной уборки
16.05.2017, 16:12
Республика
«Якутскэнерго» прошло проверку МЧС
16.05.2017, 16:06
Общество
🔴ВНИМАНИЕ! ИНСТАГРАМ КОНКУРС!!
16.05.2017, 15:58
Красота & Здоровье
Якутское реалити-шоу «7 дней и Новая Я»
16.05.2017, 15:48
Республика
Якутские энергетики завершили завоз топлива автозимником
16.05.2017, 15:36
Спорт
В Алдане открылся спортивный сезон по мотокроссу
16.05.2017, 15:13
Столица
В Якутске чествовали ветеранов военных действий и локальных войн
16.05.2017, 14:51
Происшествия
В центре Якутска машина влетела в толпу во время драки
16.05.2017, 13:55
Политика
Экстра
Назначен руководитель управления делами главы и правительства Якутии
16.05.2017, 13:26
Столица
Год добра: счастливая семья – счастливый город Якутск
16.05.2017, 12:28
Происшествия
В Жиганском районе главы привлечены к ответственности 
16.05.2017, 12:24
Экономика
Якутия вошла в ТОП-15 российских регионов, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций
16.05.2017, 11:52
Экономика
Алмазэргиэнбанк: Проездные билеты теперь и в Нерюнгри
16.05.2017, 11:47
Экономика
19 мая в Якутске пройдет мини-ярмарка вакансий с участием работодателей
16.05.2017, 11:43
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на шоу-программу «Ночь в музее»
16.05.2017, 11:36
Культура & Образование
В Центральном округе подвели итоги городской выставки детских рисунков
16.05.2017, 11:22
Республика
Паводок – 2017: У Покровска густой ледоход
16.05.2017, 11:07
Происшествия
В Хангаласском улусе охотники добыли краснокнижных птиц  
16.05.2017, 10:41
Экономика
РИА Рейтинг: Благосостояние семей с одним ребенком ощутимо выше
16.05.2017, 9:23
Культура & Образование
Афиша
18 мая пройдет благотворительный концерт звезд Якутии
16.05.2017, 9:17
Общество
Начальник УФСИН России по РС(Я) проведет личный прием населения в Якутске
16.05.2017, 9:13
Финансы
Чистый операционный доход Россельхозбанка увеличился на 18%
16.05.2017, 9:10
Происшествия
На 10 километре Покровского тракта сгорели дачи и трава на площади – 1 гектар
16.05.2017, 9:00
Столица
Наталья Членова бросила вызов Туяре Туласыновой
16.05.2017, 8:52
Культура & Образование
Известный якутский модельер Лидия Будищева представила первую персональную выставку
16.05.2017, 8:33
Красота & Здоровье
В Москве выберут самую красивую якутянку
15.05.2017, 23:28
Происшествия
Нужна помощь пострадавшим от пожара по ул. Чернышевского
15.05.2017, 22:13
Культура & Образование
Республиканским детским газетам «Кэскил» и «Юность Севера» – 81 год!
15.05.2017, 21:50
Республика
Паводок–2017: В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда на участке Покровск – Табага
15.05.2017, 21:44
Общество
На прямой линии о сохранении леса
15.05.2017, 21:42
Происшествия
На ул. К. Цеткин сгорел частный дом. Поможем двухлетнему Паше, оставшемуся без матери!
15.05.2017, 18:55
Культура & Образование
Премия «Призвание»: лучница Кристина Устинова и молодой инженер Любовь Смирнова — молодое поколение выпускников
15.05.2017, 18:37
Культура & Образование
Абитуриент-2017: СВФУ примет абитуриентов по 10 направлениям СПО
15.05.2017, 18:33
Экология
В Якутии продолжаются рейды по выявлению нарушений правил охоты
15.05.2017, 18:30
Красота & Здоровье
Якутская горбольница: Медицина — профессия, призвание, жизнь!
15.05.2017, 18:20
Экология
Конкурс проектов по экологическому мониторингу «Школа и охрана природы»
15.05.2017, 18:03
Республика
На страже Отчизны: проводы призывников
15.05.2017, 17:45
Политика
Республиканский закон о кочевой семье – закон для народосбережения
15.05.2017, 17:33
Общество
Активисты ОНФ контролируют процесс благоустройства дворовых территорий
15.05.2017, 17:17
Республика
В муниципальных образованиях: Мы сельские люди, и нам хорошо именно здесь!
15.05.2017, 17:05
Спорт
Команда «Якутскэнерго-М» — на всероссийском фестивале Ночной хоккейной лиги
15.05.2017, 16:53
Общество
Семейная энергетика
15.05.2017, 16:32
Красота & Здоровье
Кто станет лауреатом премии «Народное признание»?
15.05.2017, 16:28
Происшествия
В Якутске арестованы двое рецидивистов за особо тяжкие преступления
15.05.2017, 16:14
Республика
Год молодежи: Поддержка начинаний молодежи
15.05.2017, 15:56
Красота & Здоровье
В Якутии уничтожили цветы и семена сорняка — источника сенной лихорадки
15.05.2017, 15:28
Культура & Образование
В образовательных учреждениях республики стартовала акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
15.05.2017, 15:21
Происшествия
Госавтоинспекция: 300 нарушений за выходные
15.05.2017, 15:12
Красота & Здоровье
Участницы «Мисс Светский 2017»
15.05.2017, 15:02
Экономика
«Унция»: Индивидуальная скидка на ваш любимый сорт чая и кофе снова действует!
15.05.2017, 14:52
Столица
Якутск готовится к Всероссийскому дню посадки леса
15.05.2017, 14:48
Культура & Образование
Выставка «Солнечный гений»
15.05.2017, 14:44
Красота & Здоровье
День благодарности медсестрам
15.05.2017, 14:31
Политика
Участие в дебатах – обязательное требование регламента
15.05.2017, 13:20
Происшествия
В Сунтарах менеджер магазина присвоил 6 сотовых телефонов и аксессуары к ним
15.05.2017, 13:12
Культура & Образование
Уроки энергобезопасности «Якутскэнерго» высоко оценили в Министерстве образования РФ
15.05.2017, 12:26
Столица
Глава Якутска обсудил развитие города с Советом старейшин
Архив новостей
Столица
16 мая 2017, 21:34
69

Субботний объезд главы Якутска

В минувшую субботу глава города Якутска Айсен Николаев провел традиционный объезд, в ходе которого проверил проточность Городского канала от русла реки Шестаковка до Атласовских озер, ознакомился с ходом дорожных работ и благоустройством территории ООШ №6 в микрорайоне ДСК.

Объезд начался с реки Шестаковка, откуда берут начало три рукотворных русла, текущие в сторону сел Пригородный, Хатассы и города Якутска. Главный инженер-гидролог ОАО «Якутдорстрой» Петр Копырин рассказал, что вода с реки Шестаковка через шлюз-регулятор, расположенный у подножья горы, попадает в Атласовские озера, а оттуда в озера Сергелях и Сайсары. «В прошлом году на данном участке были проведены дноуглубительные работы, что позволило намного увеличить водопропускную способность канала. Благодаря этому уровень воды на озере Сергелях поднялся на уже 37 см. На сегодняшний день здесь выполняются работы по укреплению откосов от шлюза-регулятора до моста Павлова, от которого в последующем будет обустроена эксплуатационная дорога до Атласовских озер», — отмечает Петр Копырин.

В этом году дноуглубление на Городском канале будет продолжено на участках от озера Сергелях до озера Сайсары, от моста ул.Дзержинского до озера Солдатское и от ул. Авиационная до озера Хомустах.

«Благодаря проделанной работе по восстановлению проточности Малого кольца Городского канала, которые начались три года назад, вода с реки Шестаковка уже спокойно поступает в Атласовские озера и озеро Сергелях, а оттуда течет в озеро Сайсары. Это говорит о том, что пропускная способность Горканала на данном участке восстановлена и более одного миллиона кубов свежей воды уже поступило в городские озера. Это большой шаг для экологии города Якутска. Также мы приняли решение, что в текущем году начнем работы по восстановлению проточности Большого кольца», — прокомментировал Айсен Николаев.

Следующим пунктом объезда стала общеобразовательная школа №6 в микрорайоне ДСК. Здесь в рамках муниципальной программы по созданию комфортной городской среды планируется провести работы по благоустройству и реконструкции спортивной площадки.

Директор школы Зинаида Стрекаловская отметила, что учащиеся, родители и педагогический коллектив ежегодно поддерживают общегородские мероприятия по озеленению и благоустройству. В прошлом году школа приняла участие в городской акции «Миллион цветов», а в этом году готовится принять участие в акции «Цветы добра».

«В рамках экологической акции «Цветы добра» на территории школы и в отведенных участках микрорайона планируем посадить порядка одной тысячи цветов. Подготовка к акции началась в марте, дети с учителями и родителями посадили цветочную рассаду, которая практически готова к высадке. С 5 июня начинается работа пришкольного лагеря и дети начнут высаживать рассаду на территории школы», — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Зоя Дагданча.

Далее глава города ознакомился с ходом дорожных работ на перекрестке улиц Дежнева и Крупской. Здесь силами ОАО «Дорисс» начались работы по благоустройству тротуаров и установке водоотводных лотков. «В этом году работы по ремонту улично-дорожной сети должны были начаться с 12 мая, но мы начали их чуть раньше. Так, по ул. Билибина работы по укладке асфальтового покрытия практически завершаются. На сегодняшний день дорожные работы начались на участках улиц Дежнева и Автодорожная», — рассказал заместитель директора по строительству МКУ «Главстрой» Александр Егоров.

Дорожники капитально отремонтируют участки улиц Чиряева, Кулаковского, Жорницкого, Петра Алексеева, Ломоносова, Чернышевского, Хабарова, Кальвица. Начнется капитальный ремонт подъездной дороги к Медцентру от круговой развязки «Гимеин». Также отремонтируют транспортную развязку на пересечении ул. Кальвица – Пирогова – Жорницкого, проведут реконструкцию Окружного шоссе на участке от ул. Автострада 50 лет Октября до ул. Жорницкого. Продолжится реконструкция улиц Автодорожная, Халтурина, Билибина, Дежнева, Каландаришвили, Кузьмина, Стадухина. Все ремонтные работы планируется завершить к 31 октября 2017 года.

«Дорожные работы должны проводиться максимально качественно, чтобы в наших суровых климатических условиях покрытие служило как можно дольше, — подчеркнул Айсен Николаев, — Именно поэтому в наших контрактах на дорожные работы указан трехлетний гарантийных срок, в течение которого все дополнительные работы по исправлению недочетов проводятся за счет подрядчика».

 

 

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.05.2017, 9:40
Общество
Сын известного политика назначен ио руководителя Следкома Якутии
10.05.2017, 11:16
Республика
Эксклюзив
Хозяева Ысыаха Олонхо, наплевав на прокуратуру, делают все по-своему
14.05.2017, 21:53
Республика
Паводок – 2017: Ледоход у Якутска ожидается 16–19 мая
10.05.2017, 14:09
Общество
Резонанс
Я никуда не уезжал и не собираюсь – свидетель по делу Попова
15.05.2017, 8:49
Политика
Экстра
Борец Виктор Лебедев назначен на новую должность
11.05.2017, 13:01
Культура & Образование
Резонанс
Лена Федорова: Мы не должны отказываться от своего лица только ради федеральных денег
14.05.2017, 16:10
Происшествия
В Якутске на ул. Чернышевского погиб в ДТП 15-летний водитель
12.05.2017, 18:10
Экология
Позитив
Знакомьтесь: Меня зовут Хаарчаана
11.05.2017, 2:14
Общество
Некролог
Ушел из жизни профессор Александр Сафронов
14.05.2017, 21:44
Красота & Здоровье
Резонанс
Минздрав Якутии: Информация о том, что пациент «остался без медицинской помощи» – некорректна
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Путешествия
16.05.2017

Мальдивы с радостью примут вас в свои объятия

Сенсация
Спорт
16.05.2017

Изобретение специалистов СВФУ исключит фактор случайности в мас-рестлинге!

Экономика
16.05.2017

Алмазэргиэнбанк: Проездные билеты теперь и в Нерюнгри

Республика
16.05.2017

Паводок – 2017: У Покровска густой ледоход

Происшествия
16.05.2017

В Хангаласском улусе охотники добыли краснокнижных птиц  

Афиша
Культура & Образование
16.05.2017

18 мая пройдет благотворительный концерт звезд Якутии

Происшествия
16.05.2017

На 10 километре Покровского тракта сгорели дачи и трава на площади – 1 гектар

Культура & Образование
16.05.2017

Известный якутский модельер Лидия Будищева представила первую персональную выставку