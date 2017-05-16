Субботний объезд главы Якутска

В минувшую субботу глава города Якутска Айсен Николаев провел традиционный объезд, в ходе которого проверил проточность Городского канала от русла реки Шестаковка до Атласовских озер, ознакомился с ходом дорожных работ и благоустройством территории ООШ №6 в микрорайоне ДСК.

Объезд начался с реки Шестаковка, откуда берут начало три рукотворных русла, текущие в сторону сел Пригородный, Хатассы и города Якутска. Главный инженер-гидролог ОАО «Якутдорстрой» Петр Копырин рассказал, что вода с реки Шестаковка через шлюз-регулятор, расположенный у подножья горы, попадает в Атласовские озера, а оттуда в озера Сергелях и Сайсары. «В прошлом году на данном участке были проведены дноуглубительные работы, что позволило намного увеличить водопропускную способность канала. Благодаря этому уровень воды на озере Сергелях поднялся на уже 37 см. На сегодняшний день здесь выполняются работы по укреплению откосов от шлюза-регулятора до моста Павлова, от которого в последующем будет обустроена эксплуатационная дорога до Атласовских озер», — отмечает Петр Копырин.

В этом году дноуглубление на Городском канале будет продолжено на участках от озера Сергелях до озера Сайсары, от моста ул.Дзержинского до озера Солдатское и от ул. Авиационная до озера Хомустах.

«Благодаря проделанной работе по восстановлению проточности Малого кольца Городского канала, которые начались три года назад, вода с реки Шестаковка уже спокойно поступает в Атласовские озера и озеро Сергелях, а оттуда течет в озеро Сайсары. Это говорит о том, что пропускная способность Горканала на данном участке восстановлена и более одного миллиона кубов свежей воды уже поступило в городские озера. Это большой шаг для экологии города Якутска. Также мы приняли решение, что в текущем году начнем работы по восстановлению проточности Большого кольца», — прокомментировал Айсен Николаев.

Следующим пунктом объезда стала общеобразовательная школа №6 в микрорайоне ДСК. Здесь в рамках муниципальной программы по созданию комфортной городской среды планируется провести работы по благоустройству и реконструкции спортивной площадки.

Директор школы Зинаида Стрекаловская отметила, что учащиеся, родители и педагогический коллектив ежегодно поддерживают общегородские мероприятия по озеленению и благоустройству. В прошлом году школа приняла участие в городской акции «Миллион цветов», а в этом году готовится принять участие в акции «Цветы добра».

«В рамках экологической акции «Цветы добра» на территории школы и в отведенных участках микрорайона планируем посадить порядка одной тысячи цветов. Подготовка к акции началась в марте, дети с учителями и родителями посадили цветочную рассаду, которая практически готова к высадке. С 5 июня начинается работа пришкольного лагеря и дети начнут высаживать рассаду на территории школы», — говорит заместитель директора по учебно-воспитательной работе Зоя Дагданча.

Далее глава города ознакомился с ходом дорожных работ на перекрестке улиц Дежнева и Крупской. Здесь силами ОАО «Дорисс» начались работы по благоустройству тротуаров и установке водоотводных лотков. «В этом году работы по ремонту улично-дорожной сети должны были начаться с 12 мая, но мы начали их чуть раньше. Так, по ул. Билибина работы по укладке асфальтового покрытия практически завершаются. На сегодняшний день дорожные работы начались на участках улиц Дежнева и Автодорожная», — рассказал заместитель директора по строительству МКУ «Главстрой» Александр Егоров.

Дорожники капитально отремонтируют участки улиц Чиряева, Кулаковского, Жорницкого, Петра Алексеева, Ломоносова, Чернышевского, Хабарова, Кальвица. Начнется капитальный ремонт подъездной дороги к Медцентру от круговой развязки «Гимеин». Также отремонтируют транспортную развязку на пересечении ул. Кальвица – Пирогова – Жорницкого, проведут реконструкцию Окружного шоссе на участке от ул. Автострада 50 лет Октября до ул. Жорницкого. Продолжится реконструкция улиц Автодорожная, Халтурина, Билибина, Дежнева, Каландаришвили, Кузьмина, Стадухина. Все ремонтные работы планируется завершить к 31 октября 2017 года.

«Дорожные работы должны проводиться максимально качественно, чтобы в наших суровых климатических условиях покрытие служило как можно дольше, — подчеркнул Айсен Николаев, — Именно поэтому в наших контрактах на дорожные работы указан трехлетний гарантийных срок, в течение которого все дополнительные работы по исправлению недочетов проводятся за счет подрядчика».