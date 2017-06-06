Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»

В Сайсарском округе проживает огромное количество активных горожан, неравнодушно относящихся к экологии своего микрорайона, строящих добрососедские отношения. Одним из таких районов является квартал «Наука». 4 июня жильцы микрорайона вышли на общий субботник и собрали 80 мешков сухого и 7 кубов крупногабаритного мусора. Всего приняли участие в субботнике 23 человека. Очистили территорию своего квартала и прилегающий к нему лесной массив. Управление Сайсарского округа приветствует инициативу активных жителей квартала «Наука» и благодарит их за участие в общественной жизни округа. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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