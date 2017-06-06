Субботник в рамках конкурса «Дружная улица-улица добра»квартале «Наука»

В Сайсарском округе проживает огромное количество активных горожан, неравнодушно относящихся к экологии своего микрорайона, строящих добрососедские отношения. Одним из таких районов является квартал «Наука».
4 июня жильцы микрорайона вышли на общий субботник и собрали 80 мешков сухого и 7 кубов крупногабаритного мусора. Всего приняли участие в субботнике 23 человека.
Очистили территорию своего квартала и прилегающий к нему лесной массив.
Управление Сайсарского округа приветствует инициативу активных жителей квартала «Наука» и благодарит их за участие в общественной жизни округа.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска