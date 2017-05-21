Субботние дебаты: Детей необходимо воспитывать на страхе!

20 мая в республиканском медиацентре прошли очередные дебаты. Участниками субботней дискуссии на тему «Инфраструктура. Развитие городской среды» стали директор Центра стандартизации «Ростпрофи» Ирина ВЫСОКИХ, специалист по надзору в сфере ЖКХ МКУ «Управа Промышленного округа» Григорий ЗОРИН, глава городского округа «город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ и генеральный директор ООО «Автономные технологии» Николай ПОТАПОВ.

В начале обсуждения каждый из участников высказал свое мнение на достаточно объёмный и серьезный вопрос по части развития городской среды. Вступительное слово предоставлялось в алфавитном порядке.

Ирина Сергеевна отметила, что многие городские проблемы были накоплены еще с советских времен и только усугубились в настоящее время: старые улицы оказались неприспособленными для транспортных потоков, нет возможности расширить их велодорожками, отсутствие парковочных мест, недостаточно озеленения – «Качество городского пространства, самый основной градостроительный показатель у нас на низком уровне, мы хотим, чтобы ландшафтно – визуальный облик города развивался».

Также Ирина Сергеевна добавила, что на сегодняшний день таким фундаментальным, но масштабным планам как генплан, расшириться невозможно и следует применять более современные инструменты. Например, голландские архитекторы используют мастер-планирование, чтобы спланировать сквер. Они 80 процентов времени общаются с жителями, чтобы этот место отвечало интересам всех слоев общества. Также с помощью мастер-плана можно решить вопросы водоотведения, создания новых парковочных мест. Т.е. это более точечные инструменты для городской среды.

Григорий Евгеньевич подчеркнул, что наш дом, город Якутск – это настоящее чудо северно-технической мысли: под минус 45-50, несмотря на постоянный холод и туманы, в домах есть холодная и горячая вода, тепло и газ, работает канализация. – «О чем мечтает северный житель в 2017 году? Я вам отвечу: чтобы с него сняли бремя полной или частичной ответственности за технический надзор общедомового имущества, налогоплательщик хочет спокойно отработать свой рабочий день, заплатить налоги и коммунальные платежи, провести время с семьей, лечь спать и снова пойти на работу и так далее по кругу»… И поэтому, по его словам, деятельность мэрии должна быть направлена на контроль за количеством работников в предприятиях, которые оказывают жилищно – коммунальные услуги населению, особенно за количеством персонала по производству работ по теплоизоляции магистральных и внутриквартальных труб.

Айсен Сергеевич сравнил развитие городской среды с тем, что мы имели пять лет назад и добавил: «Если смотреть сферу строительства, то мы сейчас вышли на рекордные показатели 375 тыс. кв. м. жилья сдано в прошлом году (1,17-40 кв. м. на человека), если я не ошибаюсь, то это 4-5 результат для крупных городов нашей страны». Так же отметил, что сегодня мы, наконец, ушли с первых страниц федеральных телеканалов по вопросам жилищно – коммунального хозяйства в части начала отопительного сезона, если раньше, в начале отопительного сезона мы наблюдали замерзающую Марху, замерзающие микрорайоны, то сейчас этого больше нет, переломили ситуацию по дорогам – за последние 5 лет отремонтировано свыше 70 км.

Айсен Сергеевич: «Сегодня на первый план выходят вопросы комфортности городской среды, у жителей появилась потребность в хороших дворах, улицах, общественных пространствах. Мы не должны останавливаться и почивать на достигнутых уровнях. Мы должны ответить на новые вызовы и предложить нашему городу те направления развития инфраструктуры и городской среды, которые будут отвечать современным требованиям жителям нашего города».

Николай Анатольевич отметил, что городская среда — это не только инфраструктура, но еще и эмоциональное восприятие и вспомнил, как еще в школе бегал с друзьями по неблагополучным районам города: «Сейчас там построены 15-16 этажные дома, в городе наблюдается позитивная тенденция развития – люди больше улыбаются, лучше одеваются и это большая заслуга не только руководства города, но и нас самих, жителей города Якутска». Затем призвал относиться внимательнее к нашему общему дому и его жителям – «Увидели где – то бумажку – поднимите, если кому-то сложно перейти дорогу – помогите, надо помогать родной мэрии и родному городу».

Если убрать из списка самые крупные города: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург то город Якутск является несомненным лидером по новым зданиям, по квадратным метрам которые строятся на территории города, можно также отметить, что достаточно активно развивается дорожная сеть, внутриквартальные территории города модернизируются… Решить за короткое время городские проблемы непросто и с этим был связан первый вопрос к участникам а именно: что надо предпринять, чтобы более активно решать вопросы по улучшению качества жизни людей в нашем городе.

Ирина Сергеевна еще раз подчеркнула о важности публичных слушаниях для улучшения качества жизни горожан, этот вопрос она уже поднимала в предыдущей дискуссии на тему диалога власти и общества, но Айсен Сергеевич поправил оппонентку, сказав, что все ее предложения реализуются в портале oneclick: «Я созвонилась с Ритой ПОПОВОЙ, директором oneclick, оказалось, что на сегодняшний день это не так: видеотрансляций нет т.к. залы где проводятся публичные слушания не достаточно оснащены, МПА предоставляются перед слушаниями в таком талмуде, который ни один из жителей города Якутска, не обладая юридическим или экономическим образованием, не разберет. Надо делать выдержку на доступном и понятном языке для каждого, желательно перед слушаниями делать превью, чтобы руководитель проекта мог предварительно объяснить какие острые вопросы ставятся и тогда проблемы будут уже предварительно обсуждены с обществом, а вопросы правильно поставлены». Высоких добавила о необходимости мониторинга предложений, который сейчас не предоставляется на oneclick т.е. мы не знаем какие предложения были приняты, а какие нет, и почему. Далее по поводу инфраструктуры, Ирина Сергеевна отметила, что городу нужны парки, как минимум два – «Есть отличный проект на пересечении улиц Каландаришвили, Ойунского, Белинского. Там предлагали сделать парк Республика – в форме карты Якутии с интерактивными объектами такими как: трубка «Мир», Ленские столбы и т.д. Это все озелененное, красивое место, где можно гулять с детьми, отдыхать, такие парки нам нужны».

Григорий Зорин смотрит на этот вопрос несколько с другой стороны: «Надо сократить время установления и измерения бесхозного имущества такими органами как БТИ (Бюро Технической Инвентаризации) и проводить их выезды в зимнее время, уже 2017 год, а у нас в городе бесхозные и никем не обслуживающиеся тепловые сети с явным отсутствием теплоизоляции и с очень опасной ржавчиной на запорной арматуре. Также требуется ремонт частых мест посещений туристами, а именно убрать трещины в центральных районах города».

Следующий вопрос для обсуждения прозвучал так: территориально куда и как должен развиваться город, как должна планироваться застройка с точки зрения архитектуры чтобы он стал удобнее и современнее. Айсен Сергеевич начал с того, что территория городского округа — это самая густонаселённая территория нашей республики. В среднем плотность населения в 260 раз выше чем по Якутии, получается около 90 человек на кв. км. Соответственно земли для строительства не хватает, одна из больших проблем то, что строителям негде строить, они борются за каждый квадратный метр. «Мы должны сносить аварийное жилье, ветхое жилье, более того ставится задача в течении 10-15 лет распрощаться с двухэтажными деревянными домами, их у нас порядка полутра тысяч, я считаю, что при объединении усилии всех и частного бизнеса, и республики, и города мы эту задачу в течении этого времени реально сможем решить, это послужит толчком для открытия новых территорий на которых строительство внутри города может вестись».

Затем участникам были заданы вопросы от присутствующих в зале. Один из прозвучавших вопросов касалось дальнейших планов по повышению экологической культуры в городе Якутске, на что Николай Анатольевич решительно заявил, подобное воспитание работает только на страхе: «Следует провести трудовую вакцинацию, из-под палки, с огромной помпой и негативом, надо массово гнать школьников и студентов этой тяжелой, грязной работой».

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» Николай Потапов по-своему трактовал эту фразу: «Чисто именно там, где убирают, а там, где не сорят. Значит, у человека уже выработался страх в подсознании, вот я иду и брошу бумажку, а институт общественного порицания меня заклеймит, я считаю, что в этом деле необходим страх, нельзя полагаться на воспитание, на то, что человек осознанно будет убираться, нет только на страхе, на страхе быть опозоренным, униженным именно в тот момент когда он совершает этот акт».

Затем он поделился опытом практики в отделении ревматологии и анестезиологии: «Когда я увидел раневую инфекцию, где человек самым банальным образом получил рану, затем упал в грязную лужу, после этого обмотал ее какой-то тряпкой – грязь попала в кровь, началось заражение, но человек оказался асоциальным и только на третий день обратился за помощью и в итоге ему провели ампутацию конечности». Также он поставил в пример китайцев, которые еще десять лет назад плевались на каждом шагу т.к. у них философия — «не держи в себе», то сейчас они даже курить стали в сторонке и этого они добились благодаря палочной системе: «Детей необходимо воспитывать на страхе».

В завершении мероприятия участники выразили свои пожелания жителям, какой вклад они могут внести, чтобы город становился лучше.

Ирина Сергеевна: «Чтобы город был чище и лучше, каждый должен начать с себя: следить за собой, учить своих детей, сотрудников, окружающих нас людей. Давайте вместе делать наш город чище»!

Григорий Зорин: «Прежде всего – полюбите зиму, потому что зима – это изюминка нашего города»!

Айсен Николаев: «Жителей города Якутска 325 тыс. человек, если каждый из нас сделает что-то хорошее, доброе для нашего Якутска, безусловно, мы станем лучше, красивее, комфортнее, благополучнее как город»!

Николай Потапов: «Якутск – это не просто какой-то город на карте, это матрица всей республики. Ведь все в начале своего пути едут в город Якутск – за успехом»!

Заключительные телевизионные дебаты пройдут в воскресенье 21 мая в 18 часов 15 минут на канале НВК «Саха» на тему «Стратегия развития города Якутска».