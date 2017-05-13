СУ-5 «Дорисс»: «Мы не укладываем асфальт в лужу»

Распространившееся по мессенджеру «WhatsApp» видео, где дорожники на перекрестке улиц Чернышевского — Автодорожная, укладывают асфальт в лужу собрало множество язвительных комментариев.

В этой связи начальник филиала СУ-5 ПАО «Дорисс» Алексей Алексеев решил разъяснить ситуацию и успокоить бдительных граждан.

«Действительно, 12 мая бригада дорожников начала проводить работы по укладке первого слоя остатков холодного асфальта на маленьком участке — перекрестка улиц Чернышевского и Автодорожной. Сегодня начали укладывать уже второй слой асфальта, и в это время один из проезжающих водителей снял видео. Укладка асфальта проводилась по утвержденному и согласованному плану работ. На съездах провели работы по устройству покрытия для обеспечения проходной способности дороги, так как в состав реконструкции данные работы не входят», — разъясняет ситуацию Алексей Васильевич.

http://joker.ykt.ru/2017/05/13/kak-v-yakutske-lozhat-asfalt-video.html?gotop.joker