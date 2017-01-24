Стыдно! О согласии и примирении накануне 100-летия революции, или О несостоявшемся выступлении

24 января общественность Республики Саха (Якутия) отметила знаменательное событие — 125-летие со дня рождения одного из любимых писателей народа саха Семена Степановича ЯКОВЛЕВА — ЭРИЛИКА ЭРИСТИНА. Эрилик Эристин — известный якутский советский писатель, чье имя навсегда вошло в историю Якутии. Родившись в бедняцкой семье, познав все тяготы жизни простого человека, он всем сердцем принял идеи Великой Октябрьской социалистической революции.

С оружием в руках красный партизан Эрилик Эристин защищал и защитил советскую власть. А в недрах его души зрел талант большого писателя. Писателя, который полюбился народу за правдивое отображение жизни, искреннее сочувствие к судьбе каждого простого человека. Писателя, которого в народе по сей день называют якутским Николаем Островским.

Будучи больным и слепым, завершил он свой роман «Марыкчанские парни», получивший широкое признание читателей всей страны. До последнего вздоха Эрилик Эристин оставался коммунистом, преданным идеалам революции. Его жизнь и творчество это образец для воспитания подрастающего поколения.

Непонятно, какими соображениями руководствовалась власть республики, не предоставив заранее согласованное слово для выступления на торжественном собрании первому секретарю Якутского рескома КПРФ, коммунисту Виктору ГУБАРЕВУ. Об этом уведомили только в день проведения собрания общественности, подкрепив это маловразумительными аргументами типа «времени мало», «пусть выступает в фойе»…

А впрочем, почему непонятно? Все понятно. Если Эрилик Эристин боролся за судьбу простого человека и построение социализма, то нынешняя власть строит капитализм, который каждый день увеличивает число богатеев, жиреющих на крови и поте простого человека.

Но Октябрь стучится в наши двери. Революция, которая дала нормальную человеческую жизнь людям далекой северной окраины, навсегда в наших сердцах. Идеи добра и справедливости восторжествуют!

Коммунисты как непримиримая, ответственная, конструктивная оппозиция нынешней либерально-рыночной, капиталистической власти пыталась найти точки согласия, о которой власть неустанно повторяет. Но нельзя было не замечать и то, что в многословных правительственных докладах в дни юбилеев выдающихся наших земляков говорят о них как о видных государственных деятелях, замалчивая, что они были убежденными революционерами, большевиками, отдавшими жизнь за революцию, простых людей.

Неужели они думают, что народ не помнит своего родства? Ошибаются!

Вот текст несостоявшегося выступления.

Дорогие товарищи!



Отрадно, что юбилей одного из самых значимых якутских советских писателей Семена Степановича Яковлева — Эрилика Эристина — проходит в год, когда все прогрессивное человечество планеты Земля готовится отметить 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.

Чем больший период времени отделяет нас от залпа «Авроры», возвестившего начало новой эры, тем величественнее раскрывается непреходящее, всемирно-историческое значение Великого Октября. Звездным часом человечества назвал Стефан Цвейг Великую Октябрьскую социалистическую революцию, «потому что она лучезарна и неизменна, как звезды, затмевающие своим сиянием непостоянство ночи».

С первых же дней установления советской власти в Якутии Эрилик Эристин связал свою судьбу с партией большевиков и был верен ей до конца своих дней.

Родившись в краю березовых рощ и зеленых аласов — в Чакырском наслеге Чурапчинского улуса — месте с богатой исторической судьбой, где люди трудолюбивы и упорны, с твердым характером и волей к жизни, Эрилик Эристин был плотью от плоти своего народа. Его детство и юность прошли в тяжелой обстановке бездомного батрачества, в кабале у тойонов, державших в дореволюционной Якутии в кулаке жизни бедняков. Чтобы выжить в условиях беспросветной нищеты, он батрачил, работал на лесозаготовках, искал золото на таежных приисках. И все это время в душе его зрел талант.

Всем сердцем принял Эристин революцию и советскую власть, ставшую ему родной. В якутскую советскую литературу он вошел в первые годы советской власти, уже имея за плечами богатый жизненный опыт и с оружием в руках вставший на ее защиту. Участник гражданской войны, организатор первых в республике товариществ по совместной обработке земли, советский и партийный работник, писатель-коммунист рос вместе со всей литературой, своим народом.

1920 — 30-е годы, на протяжении которых разворачивалось творчество Эрилика Эристина, представляли собой время резких контрастов, когда в Якутии шла нелегкая борьба со средневековой отсталостью и шли жестокие сражения «за» и «против» советской власти. Напомню историю чурапчинской «колотушки».

В конце мая 1922 года в Чурапчу прибыл отряд полковника Дуганова, являвшегося составной частью войск атамана Семенова и имевший в Якутии особые задания. Строд называл Дуганова палачом и бандитом, Курашов писал, что 58 дугановцев были отпетые очень жестокие бандиты, а население называло их «дугановскими волками». Они жестоко расправились над 17-тью мирными жителями. Зверское убийство ни в чем неповинных людей тронуло всех до глубины души. Среди зверски убитых была Елена Иннокентьевна Яковлева, мать Эрилика Эристина. Ее трое сыновей были на стороне советской власти. Один из них, Семен, стал организатором ревкома в наслеге, затем известным писателем — Эриликом Эристином. Младший, Гаврил, был расстрелян белыми. Третий, Степан, во всем помогал братьям. Это преступление люди помнят. Оно получило название «чурапчинской колотушки».

В своих произведениях Эрилик Эристин показывал реальность жизни, точно и сильно воспроизводил ее. Он постоянно тяготел к исторической конкретности и находил ее в книгах Островского, Фурманова и Фадеева. Его рассказ «На волоске от смерти», повесть «Исполнение завещания», пьеса «В штабе белых», поэма в стихах «Большевик Тихон» написаны на материале гражданской войны в Якутии.

И это время 20-х — 30-х годов было временем развития всей сферы духовной деятельности, время ускоренного развития якутской литературы, в которой продолжали работать Кулаковский, Софронов, Неустроев и энергично заявили о себе Ойунский, Кюндэ, Мординов, Суорун Омоллон, Элляй, Кюннюк Урастыров. Литература рождалась как классово заинтересованная, требовавшая от писателя четкой социальной ориентации.

Для Эрилика Эристина не стояло проблемы выбора. Всем сердцем принявший и защищавший советскую власть, он знал силу партийного слова. И уже его первая статья в 1927 году «О жизни якута» свидетельствовала о том, что в крестьянскую, бедняцкую среду пришел агитатор, говорящий с народом на одном языке — языке ленинской правды. С самого начала творчество Эристина было проникнуто ответственностью за судьбу родного народа. Он открыл одну из первых страниц социалистической, классово-заинтересованной якутской литературы.

В своей статье «Пора знать о байском гневе» он пишет: «Русский трудовой народ, познавший эксплуатацию, восстал против власти богачей. Желая улучшить жизнь угнетенных друзей, он, не щадя себя, проливая кровью свою, теряя в этой борьбе многих, дал нам советскую власть. Наступило время, когда обманутый баями маленький человек через смерти и ужас пришел к одной доброй мысли: объединиться и устроить новую жизнь. И эту новую жизнь он держит в своих руках, она зависит от него. Проснись же разум угнетенного, разум, спавший века. Настало время!».

В 1938 году он создал один из лучших рассказов «Хачыгыр», проникнутый глубоким реализмом в изображении трагической судьбы малолетнего батрака.

Тема пробуждения сознания, поиска своего собственного места в исторических событиях стала лейтмотивом всего творчества писателя. Его герои, начиная от первых повестей и рассказов и до романа «Молодежь Марыкчана», будут биться над решением именно этих проблем.

Уже будучи тяжело больным — сказались раны, полученные в боях с белобандитами, — он заканчивает самое значительное свое произведение — первый в истории якутской литературы роман «Молодежь Марыкчана», который был переведен на другие языки и стал достоянием массового читателя. Эту книгу он закончил за год до смерти, в первый год Великой Отечественной войны. Больной и ослепший он диктовал свои произведения. Эрилик Эристин повторил бессмертный подвиг Николая Островского, автора революционного романа «Как закалялась сталь», который сегодня, к огромному сожалению, не знает молодое поколение.

А знать надо. Знать, чтобы быть готовыми отвечать на вызовы времени. 5 мая 1966 года бюро Якутского обкома ВЛКСМ учредило премии имени Комсомола Якутии в области литературы и искусства. Первым звание лауреата премии Комсомола Якутии было присвоено Эрилику Эристину (посмертно) за роман «Марыкчанские ребята», в котором воссоздан образ якутского Павла Корчагина — Коли Манасова.

По прошествии времени произведения Эрилика Эристина не утратили своей актуальности и идейно-художественной ценности, а, напротив, высвечиваются новой гранью, воскрешая героические страницы истории и вновь пробуждая сознание простого человека.

Сегодня мы на пороге столетия Великой Октябрьской социалистической революции, идеи которой всем сердцем воспринял и воплощал в своих произведениях Эрилик Эристин. Революции, ставшей одним из величайших событий мировой истории, давшей каждому человеку в нашей стране возможность говорить: «Человек! Это звучит гордо!».

И вот именно сегодня мы наблюдаем обратное. Общество разделено чудовищной пропастью. По одну сторону — десять процентов богатейших, захвативших девять десятых народного богатства. По другую сторону — абсолютное большинство, живущее своим трудом и не имеющее доступа к высококачественным медицинской помощи и образованию, без гарантии достойного пенсионного обеспечения. Чувствуя ослабление России, Запад открыто готовится объявить нас страной-изгоем.

Но опыт Великого Октября стучится в наши двери. Под алым знаменем созданной Лениным партии большевиков, под руководством Сталина народ строил социализм. Был пройден суровый нелегкий путь — от штурма Зимнего до штурма космоса. Громя и побеждая фашистов, народ защитил дело Октября, дело социализма. Рост влияния СССР в мире не устраивал недругов. Советский Союз и блок социалистических государств были предательски и подло разрушены, а Советская Конституция и Парламент были расстреляны из танков. Но разрушив единую страну, новые российские капиталисты не получили ожидаемой дружбы с империалистическим Западом, а оказались перед лицом агрессии США и их союзников.

Но мы верим: время социализма, за установление которого отдал все свои и физические и творческие силы ярчайший сын народа саха Эрилик Эристин, вернется. Наследие Великого Октября и могучие идеи социальной справедливости живут в памяти рожденных в СССР, в сердцах наших детей и внуков, несмотря на антисоветскую пропаганду и либеральную ложь.

Коммунист, красный партизан, один из любимых писателей народа саха ЭриликЭристин до последнего дыхания не покидал строй борцов.

И хочется закончить словами великого Белинского: «…Время преклонит колени только перед художником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».

Время преклонило колени перед Эриликом Эристином.

Виктор ГУБАРЕВ, член ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).