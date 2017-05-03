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Культура & Образование
3 мая 2017, 18:17
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Студпрофсоюз СВФУ: талоны на питание в виде пластиковой карты

В Северо-Восточном федеральном университете вводится новая система получения материальной помощи из средств Фонда социальной защиты студентов – теперь талоны на питание будут выдаваться в виде пластиковых карт от «Газпромбанка» с дополнительными привилегиями, сообщают в Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ.
Талоны на питание на общую сумму 4200 рублей, которые можно использовать во всех столовых кампуса СВФУ, получат 2600 студентов вуза. Это – студенты-сироты, инвалиды, а также студенческие семьи, молодые мамы, самостоятельно воспитывающие детей.
«Фонд социальной защиты обучающихся в СВФУ предлагает два вида матпомощи: получение ежемесячного пособия в размере 2000 наличными или ежемесячные талоны на питание. Именно им отдают студенты предпочтение, – говорит председатель комиссии «Рука помощи» ППОС Вилена Степанова. – Теперь система гораздо упростится не только в организационном плане, удобнее станет и для самих студентов. Для оформления именных карт студентам, утвержденным на получение материальной помощи, необходимо обратиться с документами в офисы «Газпромбанка».
Если студент по каким-то причинам не использовал талоны или потерял, то они сгорали. «С введением карточного расчета неиспользованная часть материальной помощи будет переноситься на следующий месяц. При утере карточку всегда можно восстановить, обратившись в любое отделение банка», – информирует Вилена Степанова. Средства, перечисленные как матпомощь на питание, не обналичиваются, не могут быть направлены на покупку товаров и услуг, также их невозможно перечислить н другой лицевой счет.
По словам представителя «Газпромбанка» Виталия Чудиновских, данные карты по желанию студента можно будет перечислять даже и стипендию. «Данная система пластиковых карт будет делиться на два приложения: дебетовую и локальную. Благодаря функции дебетовой карты можно будет перечислять и хранить денежные средства на одной карточке. А локальная – уже будет выполнять работу старых талонов на питания, – отметил он. – Также будет разработана система cash-back на лицевой счет. При покупке в определенных региональных магазинах будет осуществляться возврат 10% денежных средств от суммы покупки».
https://www.s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=71379

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Источник: Пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова
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