Студенты Жатайского техникума получат стипендию правительства России и именную стипендию генерального директора ЛОРП

В феврале 2016 года вышел приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о назначении стипендии Правительства РФ для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ на 2016-2017 гг.

Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется в соответствии со следующими критериями:

а) получение обучающимся лицом или студентом по итогам промежуточной аттестации в течение семестра, предшествующего назначению стипендии, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» от общего количества полученных оценок;

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и иных аналогичных мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся лиц и студентов, проведенных в течение 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии;

в) систематическое, в течение не менее 1,5 лет, предшествующих назначению стипендии, участие в экспериментальной деятельности образовательного учреждения в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.

От ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» были направлены документы четырёх студентов, обучающихся по профессиям «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Наладчик компьютерных сетей».

29 апреля 2016 г. вышел соответствующий приказ Минобрнауки России с утверждённым перечнем студентов, в которую вошли все четыре обучающихся: Абашина Наталья (3 курс, группа НКС-3), Инешин Александр (3 курс, группа НКС-3), Белянин Максим (группа ЭМ-3, 3 курс) и Чемякин Игорь (группа ЭМ-3, 3 курс).

Также три студента техникума – Иванчев Михаил (группа ЭСЭиСА – 21), Болотов Роман (группа ЭСЭиСА-21) и Попёнов Владимир (группа СВ-2) — в течение I полугодия 2016-2017 у.г. будут получать именную стипендию генерального директора ОАО «Ленское объединённое речное пароходство» Ларионова С.А.

Согласно Положения о выплате именных стипендий генерального директора ОАО «ЛОРП» и стипендии имени Героя Социалистического труда М.Ф. Спиридонова назначаются студентам (курсантам) ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», ГБОУ РС(Я) «Профессиональный лицей №6», Якутский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет водного транспорта».

Претенденты на назначение стипендии должны соответствовать следующим критериям: успешное обучение, победитель или призёр международных, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и других мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов, результаты научно-исследовательской работы, прохождение учебной или производственной практики в ОАО «ЛОРП», оценённых на «отлично» и «хорошо».

Поздравляем ребят с заслуженной наградой и желаем дальнейших достижений!