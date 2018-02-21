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21 февраля 2018, 17:40
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Студенты Якутской ГСХА проявили себя на региональном чемпионате WorldSkillsRussia

В «Аграрном техникуме» cела Ожулун Чурапчинского улуса прошел VI региональный чемпионат WorldSkillsRussia (WSR) в Республике Саха (Якутия) по компетенции «Ветеринария». Минувшим днем были оглашены имена победителей.

Якутскую ГСХА представили  студенты факультета ветеринарной медицины Анастасия Елизарова, Екатерина Лотова,  Лия Грязнухина Степановна. Девушки все учатся в группе Вет-15. Мы связались с руководителем команды — кандидатом ветеринарных наук, доцентом кафедры «Внутренних незаразных болезней, фармакологии и акушерства им.Г.П.Сердцева» Николаем Афанасьевичем Стручковым.

Во время конкурса студенты всячески демонстрировали свое мастерство. Например, в области «Микробиологии» конкурсанту необходимо было выполнить окраску микроорганизмов сложным методом, определить чувствительность микроорганизмов к антибиотикам методом дисков. В области ветеринарно-санитарной  экспертизы продуктов и сырья животного происхождения студенты проводили люминоскопию пищевых продуктов, овоскопирование  куриных яиц, определяли свежесть мяса микроскопическим методом, решали профессиональные (ситуационные) задачи.

Кроме того, клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы (крупный рогатый скот, кролик, птица), клинический осмотр мелкого домашнего животного с последующим проведением ультразвукового исследования органов брюшной полости, оказание акушерской помощи с использованием тренажера-симулятора, наложение хирургических швов с использованием тренажера-симулятора,  клиническое исследование мочи с помощью анализатора, разморозка и оценка качества спермы крупного рогатого скота, выполнение  окраски мазка крови по методу Романовского — Гимза также входят перечень.

По итогам VI регионального чемпионата WorldSkillsRussia в Республике Саха (Якутия) 1 место заняла студентка Якутского сельскохозяйственного техникума Валерия Иванова, на 2 месте студентка Якутской ГСХА Анастасия Елизарова, на 3 месте Виктория Третьякова студентка Якутского сельскохозяйственного техникума.

Студентка Якутской ГСХА Анастасия Елизарова делится своими впечатлениями:

«Сама идея конкурса очень хороша. Мы получили огромный опыт и более яркое понимание своей будущей профессии. Организаторы, эксперты и волонтеры старались сделать всё на как можно более высоком уровне. Очень надеюсь, что с каждым годом уровень и материальная база будут улучшаться. Конкурс нам понравился, эксперты были справедливы и компетентны. Их отношение к участникам было уважительное и даже трепетное».

 

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям  Якутской ГСХА
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