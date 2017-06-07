Студенты Якутской ГСХА: опыт учёбы в Казахстане

В начале июня вернулись из учёбы в родную республику десять студентов агровуза, которые последние четыре месяца проходили обучение в Казахском агротехническом университете им. Сакена Сейфуллина по программе международного студенческого обмена.

Среди студентов будущие зоотехники, ветеринары, инженеры, технологи. Они отмечают, что образовательная программа отличается от агровуза Якутии, но, так же есть и сходства. Так, один месяц студенты посвятили практике, которую они проходили в пригородных крестьянских хозяйствах казахов. Абсолютно все в Казахстане им напоминало о родной республике, ведь язык, культура, природа, традиции, погода, и даже внешность казахов очень схожа с якутами.

— Эти четыре месяца обучения в Казахстане дали нам огромный опыт, новый багаж знаний, счастливые моменты! Всего лишь первые две недели мы проходили адаптацию, немного чувствовали себя некомфортно. Но, благодаря нашим новым друзьям, которых мы там обрели, гостеприимным казахам, преподавателям и руководству университета и всем тем, с которыми мы тесно общались, время прошло незабываемо и легко.

Чувствовали себя как у себя в республике. Зима была холодная, снежная. Погода всегда ветреная. Если будет возможность, мы бы ещё хотели бы поехать по программе студенческого обмена! Это ведь круто! Благодарим руководство Якутской ГСХА за предоставленную возможность обучиться в Казахском агротехническом университете и увидеть новый мир! — рассказали студенты.