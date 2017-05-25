Студенты Якутской ГСХА готовы к трудовому сезону

Завершается учебный год. В самом разгаре студенческая сессия. Лето для студентов это пора не только отдыха, но и возможность протестировать свои знания, полученные за время учебы.

Сегодня ректор Якутской ГСХА Иван СЛЕПЦОВ встретился со студентами. Лето для студентов ВУЗа горячая пора. Ребята разъедутся на практику, на работу в студенческие отряды. В этом году всего 343 студента будут работать в составе студенческих отрядов республики. В летних трудовых лагерях агрошкол будут работать студенты педагогического отряда Якутской ГСХА. Педотряд «Сердце Севера» — это новое направление профориентационной работы Академии.

На сегодняшней встрече студенты привычно вели активный диалог. Ведь в конце первого семестра ректор ВУЗа тоже встречался со студентами. В разговоре были затронуты несколько тем. Например, ремонт общежития. С осени 2016 года, студенты и руководство Академии приняли решение обеспечивающее повышение ответственности студентов, которые живут в общежитиях. В конце учебного года ребята сами ремонтируют свою жилплощадь. Выступили и те, кто желает работать в студенческих отрядах. Вопросы начисления стипендии тоже имели место быть. В современном ВУЗе стипендию составляют разные виды выплат. Они зависят от академической успеваемости, от социальной обеспеченности, от жизненной позиции самого студента. Также и варьируются источники поступления в стипендиальный фонд.

«Учебный год завершаем презентацией нашей Академии на площади Ленина. На прошлых выходных студенческий актив впервые за последние годы провел слет. Мы вместе должны развивать нашу Академию!» — выделил Иван Слепцов и пожелал студентам продуктивного трудового сезона.