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10 декабря 2018, 14:15
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Студенты ЯГСХА знают свои права

7 декабря прошел  конкурс ораторского мастерства “Know your rights” («Знай свои права») среди студентов первого курса Колледжа технологии и управления Якутской ГСХА, обучающихся по специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения».

Целью первого конкурса ораторского мастерства, организованный преподавателями английского языка (Борисова В.П., Хихлун А.В.) дисциплины ОГСЭ.05 «Профильный иностранный язык» является повышение общего уровня владения английским языком, речевых умений и навыков письменной речи будущих юристов. Ораторское искусство расценивается, как умение построить объективно аргументированное рассуждение, формирующее научно-правовые убеждения; как умение воздействовать на правосознание людей.

Юрист должен уметь правильно, точно, логично и красноречиво изъясняться. Ораторское искусство играет огромное роль не только в устной форме выражения речи, но и в письменной. Например, при составлении искового заявления мало просто описать сложившуюся ситуацию и подкрепить ее нормами закона, нужно сделать это логично, последовательно, без ошибок. Поэтому речь юриста является особой формой права на защиту.

Студентам была предложена тема для представления на Конкурсе “Know your rights” («Знай свои права») по следующим вопросам:

  1. Что такое закон?
  2. Что дает знание своих прав человеку?
  3. К чему может привести незнание своих прав и несоблюдение закона гражданами РФ?
  4. Что нужно делать, чтобы стать законопослушным гражданином своей страны?

Компетентное жюри в составе Белоцерковской Н.В., к.п.н., доцента ИЗФИР СВФУ, Ивановой О.Н., к.п.н, доцента кафедры СГД ЯГСХА, Чертковой  Ю.В., зам.директора КТУ ЯГСХА, Павловой А.Е., преподавателя КТУ ЯГСХА оценило выступления студентов, отметили их отличную подготовку в нелегком конкурсе и присудила следующие места:

I место- Прокопьев Александр, группа ПСО-18-1;

II место- Макарова Галина, группа ПСО-18-1;

III место- Тихонова Алина, группа ПСО-18-2.

Желаем всем участникам больших успехов и уверенности в своих силах!

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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