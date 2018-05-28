Студенты ЯГСХА провели субботник в Табаге

26 мая по направлению «Добровольцы столицы» Года новаторства, в Табагу приехали 15 студентов из группы теплоснабжения Инженерного факультета Якутской государственной сельскохозяйственной академии, чтобы оказать помощь в уборке мусора на территории села. В течение дня было собрано 60 мешков сухого мусора.

Администрация села Табага выражает огромную благодарность куратору – преподавателю Инженерного факультета группы теплоснабжения Константину Горохову, преподавателю факультета ветеринарной медицины Михаилу Сидорову и всем студентам, за оказанную неоценимую помощь в благоустройстве нашего села.