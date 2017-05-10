Студенты СВФУ прошли отборочный этап на фестиваль молодежи в Сочи

Студенты Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета прошли очный этап отбора на Всемирный фестиваль молодежи и студентов по итогам успешного выступления на Всероссийском научном форуме молодых ученых в Екатеринбурге, который завершился 29 апреля на базе Уральского федерального университета.

Константин ПРОТОДЬЯКОНОВ и Алексей ГОЛИКОВ поедут на фестиваль молодежи в Сочи в октябре этого года. Они участвовали в секции естественных наук. Как рассказал Константин Протодьяконов, научный доклад по разработке и методике реализации элективного курса «Мамонтовая фауна Якутии» как средство повышения эффективности обучения региональной географии для школьников вызвала интерес у экспертной комиссии. «Они отметили актуальность, образовательную, воспитательную роли и практическую значимость работы, так как в ходе изучения учащиеся познают основы палеонтологии, историю животного мира, проблемы глобального изменения климата и охраны природы, – сказал он. – Кроме того, эксперты порекомендовали создать международный специализированный палеонтологический центр для школьников на территории Якутии».

Элективный курс студентов разрабатывается совместно с научным руководителем с 2013 года на кафедре методики преподавания биологии, химии и географии ИЕН в лаборатории Музея мамонта СВФУ. «В дальнейшем на основе данного элективного курса планируем разработать спецкурс «Мамонтовая фауна» на специальном СD-носителе, – поделился планами Константин Протодьяконов. – Туда войдет вся информация о мамонтовой фауне Якутии: палеогеография, животный мир Ледникового периода Якутии, история исследования, все уникальные находки, кадастр основных местонахождений, проблемные задания, практические и лабораторные работы, биографии исследователей. Думаем распространить по всем школам Якутии». Он получил право публиковать представленную научную работу в специальном выпуске журнала, индексируемом в базе данных «Scopus».

Алексей Голиков выступил на форуме с докладом о способах получения полимерных нанокомпозитов под руководством заведующего кафедрой высокомолекулярных соединений и органической химии, доктора технических наук Айталины Охлопковой. Его работа также снискала живой интерес. Эксперты научного форума отметили, что ценные научные разработки и технологии необходимо внедрять в производство.

Всего на Всероссийском научном форуме молодых ученых в Екатеринбурге приняло участие 300 молодых ученых из 94 университетов Российской Федерации, которые представили свои научные доклады в 5 секциях. По результатам данного Форума было отобрано 128 участников для участия во Всемирном фестивале молодежи.