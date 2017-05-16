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16 мая 2017, 18:10
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Студенты СВФУ — призеры Всероссийской олимпиады по элементарной геометрии

фото: из архива Института математики и информатики СВФУ

Стали известны итоги IV Всероссийской олимпиады студентов по элементарной геометрии на базе Северо-Восточного федерального университета, на территориях учебных заведений, заявленных участниками. Всего приняло участие 295 студентов из 18 вузов страны. Студенты СВФУ по результатам заданий удостоены дипломов II степени.

Из членов сборной СВФУ лучшие результаты показали студенты направления прикладной математики и информатики Мария ГРЕШИЛОВА и Айтал АММОСОВ, которых наградили дипломами II степени. Диплом III степени получил студент четвертого курса Егор ФЕДОТОВ. «Участникам олимпиады предложены семь геометрических задач разного уровня сложности, на выполнение которых отводилось всего три часа», – сообщил заведующий кафедрой методики преподавания математики ИМИ СВФУ Валентин ЕФРЕМОВ.

Олимпиада проводится на базе СВФУ четвертый год в целях популяризации углубленного изучения элементарной геометрии, поддержки одаренных студентов. «В 2014 году приняло участие 99 участников из шести вузов, когда мы с московскими коллегами решили проводить межвузовскую олимпиаду. Теперь это уже масштабный всероссийский конкурс», – поделился Валентин Ефремов.

Задания для участников олимпиады, разработанные в сотрудничестве с коллегами-математиками российских вузов, проверяются по единой системе силами Института математики и информатики СВФУ. «Работы участников учебных заведений проверяются на месте их преподавателями. В случае возникновения спорной ситуации или в случае набора участником более 16 баллов, коллеги отправляют бланки на перепроверку», – рассказал Валентин Ефремов.

В числе участников дистанционно принимали участие Армавирский государственный педагогический университет, Благовещенский государственный педагогический университет, Технический институт (филиал СВФУ им. М.К. Аммосова) в Нерюнгри, Чеченский государственный педагогический университет, Чувашский, Южно-Уральский университеты и многие другие. Общий перечень победителей и призеров IV Всероссийской олимпиады по элементарной геометрии можно посмотреть по ссылке.

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Источник: Сардаана ЯКОВЛЕВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета М.К. Аммосова
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