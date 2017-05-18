Студенты СВФУ присоединятся к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Студенты Северо-Восточного федерального университета поддержали Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». С 15 по 21 мая в Якутске, в том числе на территории кампуса вуза, пройдут специальные мероприятия – лекции, семинары, а также экспресс-тестирование и легкоатлетическое первенство среди студентов вузов и ссузов Якутии.

Как сообщают в Управлении студенческим развитием СВФУ, в эти дни во всех жилых корпусах студгородка будут проведены просветительские лекции и кураторские часы, посвященные борьбе со СПИДом. «Мы осознаем важность того, чтобы студенты знали про такую болезнь, как вирус иммунодефицита человека. Цель акции – проинформировать молодых людей, как защитить себя и своих близких от этого заболевания. Нельзя умалчивать о проблеме, чем больше мы будем говорить об этом, тем больше внимания будет привлечено к профилактической информации, ведь суть борьбы с ВИЧ-инфекциями − в знаниях», – считает начальник управления Семен Охлопков.

21 мая на площади Ленина молодежь соберется на флешмобе «Молодежь России против СПИДа». В этот же день на площади Орджоникидзе сотрудники Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом проведут добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С. «Тест займет не дольше 15 минут, кровь для него берется из пальца. Важно знать свой статус, ведь каждый уважающий себя молодой человек обязан бережно относиться к своему здоровью и здоровью нации», – отмечают организаторы.

Также стало известно, что с 18 по 20 мая в спортивном комплексе «Юность» пройдет легкоатлетический забег, приуроченный к акции, в котором примут участие студенты всех вузов и ссузов республики.

В эти дни по всей стране пройдут информационно-просветительские мероприятия, одним из которых станет Всероссийский открытый студенческий форум «Остановим СПИД вместе!», подготовленный студентами высших учебных заведений и специалистами в области здравоохранения России. В Якутии акция проводится приказом Министерства образования и науки Якутии во всех образовательных учреждениях республики.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=22&ELEMENT_ID=73161