Студенты СВФУ предложили свое решение для уменьшения потерь электроэнергии

Студенты Северо-Восточного федерального университета представят вуз на финале Международного чемпионата «Case-in», который пройдет 30-31 мая в городе Москве. Сегодня, 26 апреля, студенты и аспиранты СВФУ принимали участие в трех лигах «Case-in» – это лиги по геологоразведке, горному делу и электроэнергетике.

После защиты кейсов эксперты обсудили с командами представленные решения задач-кейсов, другие возможные пути урегулирования, ошибки и недочеты. Отборочный этап лиги по электроэнергетике, которая стала самой многочисленной секцией в СВФУ, завершилась победой команды «SB2» Физико-технического института СВФУ. Они решили задачу по оптимизации потерь электроэнергии на примере одного из российских регионов.

Заместитель начальника службы автоматизированных систем управления технологическим процессом компании «Сахаэнерго» Василий Николаев, объявляя победителей лиги, сказал, что экономическое развитие стран в некоторой степени оценивается уровнем потерь электроэнергии. «В числе стран с минимальными показателями состоят Япония и Нидерланды, у них энергопотери составляют 4–5%. России есть куда стремиться, поскольку этот показатель равен приблизительно 15%», – добавил он.

О кейсе, который успешно решила команда победителей, рассказал аспирант Роман Гоголев. «Нам необходимо было предложить техническое инновационное решение для уменьшения потерь электроэнергии. Были указаны проценты потери, от нас требовалось произвести точные расчеты и после этого апробировать, доказать и применить на Красноярском крае», – поделился он.

В лиге по горному делу, экспертами которой выступили ученые и сотрудники Горного института СВФУ, Института горного дела Севера СО РАН и компании «Алмазы Анабара», участвовало пять команд. Первое место заняла команда «Кокс». Представлять университет в финал лиги геологоразведки поедет команда «GPS»: Свешникова Селена, Ариан Гуляев, Октябрина Зыкова и Василий Атласов.