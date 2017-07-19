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19 июля 2017, 16:56
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Студенты СВФУ будут лечиться в Москве

18 июля студенты Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова вылетели на санаторно-курортное лечение в город Москва. Ежегодно ППОС СВФУ совместно с университетом организует оздоровительный отдых для студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году 39 студентов поедут в две смены на 10 дней в санаторий «Бэс чагда», который находится в Московской области. 

За день до отъезда для первого потока вылетающих был проведён инструктаж по технике безопасности, а также были обсуждены другие вопросы, которые могут возникнуть во время лечения и отдыха.

У многих сейчас наступил сезон каникул, отпусков. В аэропорту народу, как всегда, очень много. А мы проводили первую группу студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Москва в «Бэс-Чагда» на санаторно-курортное лечение. Для ребят полностью нашли финансирование на проезд, лечение, оздоровление и культурную программу. Попросил студентов максимально воспользоваться этим, а также беречь друг друга, быть в команде и подружиться, – написал в своем аккаунте в социальных сетях председатель ППОС Александр СУСОЕВ.

Иван БУГАЕВ, специалист по организационно-методической работе:

— Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уже в который год выезжают на лечение за пределы родной республики. Раньше они отдыхали в самых разных городах России: Сочи, Москва, Санкт-Петербург, а после присоединения Крыма в 2014 г.: Симферополь, Севастополь и Алушта. Ребятам такие поездки очень нравятся и это самое главное. Приобретение и выдача путевок на оздоровление студентов является одним из видов оказания социальной помощи, основного направления деятельности нашего профсоюза. Желаю ребятам приятного времяпровождения! От имени ребят я выражаю благодарность ректору СВФУ Е.И. Михайловой и председателю ППОС СВФУ А.В. Сусоеву за то, что они регулярно поддерживают студентов.


Студенты взволнованы и очень рады предстоящей поездке, ведь большинство из них впервые полетят на санаторно-курортное лечение. Желаем им мягкой посадки и незабываемого отдыха! Пусть студенты привезут с собой только позитивные впечатления!

Справка: «Бэс Чагда» — это лечебно-оздоровительный комплекс с богатыми традициями и современной лечебно-диагностической базой. На данный момент санаторий предлагает своим гостям широкий комплекс диагностических, лечебных, профилактических и оздоровительных процедур; спокойный комфортный отдых; вкуснейшее сбалансированное питание. Также имеются досуговые программы на любой вкус и возраст, так что наши студенты в своё свободное время не будут скучать.

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Источник: Сардаана Протопопова, пресс-секретарь ППОС СВФУ
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