Студенты СПО сдают демонстрационные экзамены 

В эти дни во всех учреждениях среднего профессионального образования проходят государственные аттестационные экзамены. Вчера, 27 июня выпускники Якутского технологического техникума сервиса сдали демонстрационный экзамен по компетенции “Парикмахерское искусство”. Экзамен сдали 22 выпускника по 6 модулям: “Женский модный перманент”, “Мужская современная класическая стрижка”, “Женская модная собранная прическа на длинные волосы, основанная на трех показателях”, “Модная мужская стрижка”, “Женская модная стрижка, основанная на двух показателях”, “Мужская авангардная стрижка с окрашиванием”.

Как отметил замминистра образования и науки Якутии Андрей Попов, начиная с 2017 года в учреждениях системы профессионального образования идет апробация демонстрационных экзаменов по стандартам Worldskills Russia: “В этом году Якутский автодорожный техникум, Якутский коммунально-строительный техникум, Якутский технологический техникум сервиса, Якутский индустриально-педагогический колледж уже начали внедрение демоэкзаменов. Сегодня я был приятно удивлен хорошей организацией экзамена в Якутском технологическом техникуме сервиса. Я бывал во многих регионах России на демоэкзамены и могу отметить, что наш техникум в части проведения экзамена ничем не уступает другим регионам, в некоторых моментах даже превосходит. Это отметили и сотрудники головного офиса ВСР Максим Юрьевич Дмитриев и Данил Александрович Уфимцев”.

Как рассказал Андрей Анатольевич, со следующего учебного года будет стопроцентное внедрение демоэкзаменов на территории г. Якутска, затем в районах республики. Однако, несмотря на то, что внедрение демоэкзаменов требует определенные финансовые расходы, некоторые районы уже проводят апробацию: Светлинский индустриальный техникум, Южно-Якутский технологичсекий колледж, Алданский политехнический техникум. Отрадно, что с каждым годом увеличивается количество аккредитованных экспертов в республике, потому как каждый раз приглашать национального эксперта на демоэкзамен затратно. Как отметил замминистра с проведением демоэкзаменов студенты стали более ответственно и качественно подходить к учебному процессу.

Мастер производственного обучения Инна Дмитриева рассказала о том, что по направлению “Парикмахерское искусство” студенты обучаются 10 месяцев. По окончании учебного процесса получают сразу два документа: диплом со средней специальностью и документ о том, что студент сдал экзамен по стандартам Worldskills Russia. “Из тех кто сегодня сдает демоэкзамен, 50% выпускников уже трудоустроены, остальные нацелены на дальнейшее обучение. По парикмахерскому искусству мы стараемся соответствоввать международным стандартам. Работает специальная оценивающая система, которая подсчитывает баллы, максимальный балл 10 баллов. Всего экспертов 8 человек. 3 объективных экперта работают на поле и 5 субъективных эксперта оценивают уже готовую работу”, — прокомментировала Инна Иннокентьевна.