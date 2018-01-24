Студенты примерили на себя роль полицейских

В Нерюнгринском районе студенты высших и средних специальных учебных заведений ознакомились со спецификой работы сотрудников полиции.

Участники акции «Студенческий десант» не только побывали в подразделениях полиции, но и смогли понаблюдать за реальной работой дежурной части, отделов дознания и следствия, уголовного розыска, участковых уполномоченных, инспекторов по делам несовершеннолетних, экспертов-криминалистов и других служб, посетили музей отдела, а также приняли активное участие в спортивных соревнованиях с сотрудниками полиции, которые оставили много положительных эмоций.

Студенты с большим энтузиазмом выполняли задания сотрудников органов внутренних дел. Особый восторг вызвало занятие по разборке и сборке пистолета Макарова, проведенное сотрудником ОРЛС, и возможность попробовать снять отпечатки пальцев с предполагаемой «улики». Также юношам и девушкам рассказали о возможности поступления в вузы по линии МВД.

Участники акции отметили, что благодаря проведенным мероприятиям получили реальные представления о нелегкой деятельности стражей порядка, которая по праву достойна огромного уважения, и, возможно, кто-то из них выберет в дальнейшем профессию полицейского.