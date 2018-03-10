Студенты поддержат акцию «Фото на выборах» и поборются за iPhone X и iPad

Центр по работе с волонтерами Якутии проводит конкурс, приуроченный к выборам президента России. Чтобы молодые люди активнее использовали свое конституционное право, был предложен проект «Фото на выборах» с ценными призами — гаджетами от Apple. Одним из участников акции станет заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов СВФУ Андрей Винокуров.

«Считаю, что первой и самой важной причиной участия в выборах является право голоса, право принять ответственное решение. Это дает нам возможность иметь непосредственное отношение к процессу управления государством и от отданных голосов зависит наша дальнейшая жизнь. Такие конкурсы, как «Фото на выборах» помогают избирателям не только выразить свой конституционный долг, но и сделать процесс голосования более привлекательным и интересным для молодежи», — сказал Андрей Винокуров.

Конкурс пройдет по всей республике 18 марта. В общей сложности будет разыграно 30 гаджетов Apple. Самые ценные призы – 10 новых IPhone X. Также у участников конкурса будет шанс выиграть iPad и iPad-mini. Их тоже по 10 экземпляров.

Правила просты — придти на выборы, проголосовать за своего кандидата, сфотографироваться в специальной фотозоне и разместить фотографию в соцсетях с хэштегом #ЯкутияВыбирает. Она автоматически загрузится на сайт, где пройдёт голосование. Кто набирает больше всего голосов — получат айфоны, айпады и миниайпады.

В период с 25 марта по 1 апреля будут объявлены результаты конкурса. Подробная информация размещена на сайте проекта — якутиявыбирает.рф

Напомним, в выборах нового президента России участвуют следующие кандидаты: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский(ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский(«Яблоко»).