Студенты облагораживают Кангалассы

Штаб студенческих отрядов СВФУ им. М.К. Аммосова приступил к работе по благоустройству округов и пригородов г.Якутска. В микрорайон Кангалассы направлена команда «Ус Кут», в состав которой входит десять студентов.

Свой первый рабочий день ребята начали с посадки цветов по территории микрорайона. С их помощью на территории микрорайона высажено 12 тысяч цветочной рассады.Ежедневно они занимаются их рыхлением и поливом.

После цветов студенты взялись за уборку двух несанкционированных свалок по улице Объездная и Дачная. Также они помогали в отсыпке и планировки детской площадки по улице Молодежная, уложили искусственное покрытие.