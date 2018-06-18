Студенты облагораживают Кангалассы

Штаб студенческих отрядов СВФУ им. М.К. Аммосова приступил к работе по благоустройству округов и пригородов г.Якутска. В микрорайон Кангалассы направлена команда «Ус Кут», в состав которой входит десять студентов.
Свой первый рабочий день ребята начали с посадки цветов по территории микрорайона. С их помощью на территории микрорайона высажено 12 тысяч цветочной рассады.Ежедневно они занимаются их рыхлением и поливом.
После цветов студенты взялись за уборку двух несанкционированных свалок по улице Объездная и Дачная. Также они помогали в отсыпке и планировки детской площадки по улице Молодежная, уложили искусственное покрытие.
«Вот уже третий год студенты облагораживают наш микрорайон. В дальнейшем запланированы работы вывозы разливного строительного мусора, покраски детских площадок и прочих других работ по благоустройству», – поделилась Алена Савицкая, заместитель руководителя Управления администрации Кангалассы.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.