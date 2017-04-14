Студенты колледжей Якутии рулят на Всероссийской научной конференции

Студенты учреждений среднего профобразования Якутии успешно выступили на II Всероссийской (ХVII Поволжской) научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского.

Студентка Покровского колледжа Туйара БОРИСОВА заняла I место в секции «Математическое моделирование и информатика» с темой проекта «Создание игры симулятора жизни студента для мобильных устройств на базе операционной системы Android с помощью программы construct 2». Всего в секции принимало участие 11 студентов из разных регионов страны.

Студент Якутского индустриально-педагогического колледжа Сергей НОГОВИЦЫН и студентка Мирнинского регионального технического колледжа Ульяна БАРДУХИНОВА стали дипломантами II степени.

Конференция прошла с 30 марта по 4 апреля 2017 года в г. Казани и охватывала работу 34 секций. Напомним, что четверо студентов из Якутии прошли отборочный тур по итогам Х Республиканской научно-практической конференции среди обучающихся профессиональных образовательных организаций «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П. Данилова, 100-летию С.П. Данилова.

Работы участников конференции оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли доктора наук и профессора.