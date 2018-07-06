Студенты и выпускники АГИКИ на Ысыахе Олонхо

С 30 июня по 1 июля 2018 года в местности Сэвэки в городе Алдан проходил XII республиканский Ысыах Олонхо. На празднике, посвященном шедевру якутской культуры, собралось более 4 тысяч гостей из разных районов Якутии, субъектов России и иностранных государств, 2,5 тысяч участников культурной программы, 120 волонтеров.

Студенты и выпускники Арктического института культуры и искусств успешно приняли участие в церемониях открытия и закрытия большого праздника.Как и в предыдущие года, студенты и выпускники достойно выступили в конкурсе исполнителей эпоса Олонхо. Их мастерство с каждым годом растет, о чем свидетельствуют высокая оценка жюри.

Среди молодых конкурсантов первое место заняла студентка 3 курса кафедры театрального искусства Анастасия Алексеева. Выпускник АГИКИ, ныне художественный руководитель Ломтукинской дома культуры Мегино-Кангаласского улуса, Виталий Никифоров занял 2 место. Станислав Иванов, выпускник нашего института, ныне специалист управления культуры Мегино-Кангаласского улуса, в этом году исполнил олонхо собственного сочинения «Хара буурай аттаах хорсун хоодуот Хатан Боотур» и занял 3 место. Студентке 2 курса кафедры народной художественной культуры Прасковье Лебедевой присуждена номинация «Кэрэ куоластаах олонхоhут».

Председатель Госсобрания «Ил Түмэн», руководитель Национального организационного комитета РС(Я) по подготовке и проведению Второго десятилетия Олонхо Александр Жирков вручил Почетную грамоту с золотыми часами за вклад в сохранение, изучение и распространение якутского героического эпоса олонхо старшему преподавателю кафедры народной художественной культуры Стрекаловской З.А. и выпускнице института, ныне художественному руководителю Бейдигинской дома культуры, Лугиновой А.А.