Студенты ФЭИ СВФУ выиграли гранты на обучение в магистратуре в университете Франции

Студенты Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета Ирина Куличкина и Наталия Ефимова получили гранты посольства Франции на обучение в магистратуре Университета Софии Антиполис (Université de Nice Sophia-Antipolis) (Ницца, Франция). Они получили право на бесплатное обучение, страховку и проживание в общежитии.

Студенты обучаются на четвертом курсе института по направлению двойного дипломирования СВФУ и Университета Ниццы − Софии Антиполис. «Надеемся, что учеба во Франции даст нам новые знания в области мировой экономики, а также позволит повысить конкурентоспособность на российском и международном рынке труда», – говорит Ирина Куличкина.

В этом году исполняется 10 лет сотрудничеству СВФУ и Университета Ниццы. В рамках соглашения о сотрудничестве между университетами в институте действует совместная программа двух дипломов по экономике на уровне бакалавриата. Вторым направлением является научное сотрудничество, в рамках которого в 2015 году проведен Международный научный российско-французский коллоквиум в ФЭИ СВФУ, определивший основные направления научного сотрудничества.

В конкурсе грантов могут принимать участие студенты и магистранты российских вузов, которые имеют хорошие показатели по учебе, науке, а также владеют французским языком на высоком уровне.

Справка:

Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие посольства «КампюсФранс» Французского посольства в России предназначаются для франко- и англоговорящих российских студентов последних курсов, желающих продолжить обучение в магистратуре во французском учебном заведении. Стипендия рассчитана на девятимесячное обучение с начала учебного года.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=73148