Студентов Якутской ГСХА принимают на практику

Инициативу инженерного факультета Якутской ГСХА по организации практикоориентированного образования поддержали ведомства и крупные предприятия Якутии.

Сегодня подписаны соглашения с потенциальными работодателями выпускников Якутской ГСХА. Направления, которые соответствуют деятельности департамента по лесным отношениям РС(Я), Государственного автономного учреждения «Якутлесресурс», Якутского филиала «Рослесинфорг». Сегодня первая группа студентов, вышли на работу по реализации закона «О дальневосточном гектаре».

Представительная делегация во главе руководителя Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) Вячеслава Егоровича Попова встретились сегодня со студентами и руководством академии.

Приобретение практических навыков во время учебы. Это главная составляющая подготовки квалифицированного выпускника. На сегодня в 23 филиалах «Якутлесресурса» готовы принять студентов направлений «Лесное хозяйство» и «Землеустройство и кадастры». Об этом сказала первый заместитель генерального директора ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Надежда Филиппова.

Согласно соглашению будет вестись комплексная работа образовательной, научной и инновационной сфере. К примеру, к преподаванию отдельных предметов будут привлекаться работники ведомства и учреждений. Также ключевое место займут анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям подготовки. В целях соответствия выпускников потребности рынка труда, представители учреждений будут принимать участие в работе учебно-методических советов по профильным направлениям.