Студентка ЯГСХА награждена дипломом 1 степени международной конференции

20 ноября 2018 года на экономическом факультете Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В.Верещагина ГМХА состоялась I Международная научно-практическая студенческая конференция-конкурс «Современные проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса».

Целью конференции является представление и обсуждение результатов научных исследований молодых ученых по актуальным вопросам развития агропромышленного комплекса. Форма участия конференции была очная, заочная и очная в режиме онлайн. Направления конференции следующие: секция 1 – Обеспечение устойчивого развития отраслей АПК, секция 2 – Повышение экономической эффективности производства молока, секция 3 – Проблемы финансирования и учета в АПК, секция 4 – Менеджемнт и маркетинг в АПК: современные подходы, технологии, опыт. По итогам конференции публикуется сборник трудов, который будет доступен в электронной версии, размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.

Якутскую ГСХА представила Любовь Пестрякова, студентка 3-го курса группы ТСА-16, направления Агроинженерия инженерного факультета. Она успешно выступила с докладом на 1-ой секции «Обеспечение устойчивого развития отраслей АПК», где всего было представлено 45 докладов. Председателям секции работал Лагун А.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента Вологодской ГМХА.

Работа Любовь Пестряковой посвящена автоматизации системы управления микроклиматом теплицы: «Актуальность моей темы заключается в автоматизации системы управления, и она действует на определенный цикл, т.е. с февраля по октябрь месяц. Данная система управляется через компьютер. Сейчас работаю над тем, чтобы управлять через смартфон и другие гаджеты». Руководителем научного проекта является Михаил Семенович Иванов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологических систем АПК инженерного факультета Якутской ГСХА.

В организации современного учебного процесса большую роль играет мотивация, которая является одной из самых сложных педагогических проблем настоящего. В учебный процесс в высшем учебном заведении вовлечены молодые люди, у которых продолжается формирование личности, поэтому проблема состоит в том, чтобы найти методы и средства повышения мотивации обучения, способствующие максимальному развитию личностных качеств студентов, необходимых для их успешной профессиональной деятельности. Развитие мотивации профессионального роста и быть успешным является один из постулатов Якутской ГСХА, и сегодня академия создает благоприятные социальные условия обучения, проживания, отдыха студентов и сотрудников академии.

По результатом работы международной конференции Любовь Пестрякова была награждена дипломом I степени. От всей души поздравляем Любу с победой! Мы по праву гордимся студентами нашей Академии и надеемся, что впереди Любу ждет еще много достижений!

СПРАВКА. Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина является один из старейших вузов Северо-Запада России. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» была основана 3 июня 1911 года по Указу Государя-императора Николая II как «Вологодский молочнохозяйственный институт». Статус «академии» и имя Николая Васильевича Верещагина вуз заслужил и получил в 1995 году.

Вологодская ГМХА является одним из основоположников развития системы аграрного высшего образования и сельскохозяйственной науки, особенно в комплексных вопросах технологии получения и промышленной переработки молока. Академия стала местом зарождения многих новых направлений научных исследований и подготовки кадров. Международное признание имеют научные школы Вологодской ГМХА. Академия всегда стремится предложить эффективные научно-образовательные ответы на новые потребности времени. Традиционным является многоплановое взаимодействие академии с отраслями агропромышленного комплекса, лесного комплекса, а так же с различными государственными и общественными структурами по социальному развитию региона.