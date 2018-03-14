Студентка ЯФЭК одержала победу в олимпиаде профмастерства

14 марта 2018 г. в стенах ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» завершился Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся специальностям среднего профессионального образования по УГС 38.00.00 «Экономика и управление», в том числе 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». Координатором олимпиады выступил ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования».

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства — состязание обучающихся в профессиональных образовательных организациях, требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в области одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий.

По три участника из следующих образовательных организаций приняли участие в олимпиаде: Якутский технологический техникум сервиса, Якутский колледж инновационных технологий, Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации, Якутский сельскохозяйственный техникум, Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, Якутский индустриально-педагогический колледж и Якутский финансово-экономический колледж.

Оценивало мастерство участников в номинациях «Экономист-бухгалтер», «Логист», «Коммерсант» и выбирало победителя жюри в составе независимых экспертов из числа руководителей и специалистов организаций.

Двухдневная программа олимпиады предусматривала прохождение конкурсантами трех этапов: проверку теоретических знаний по предметам общепрофессионального и профессионального циклов, перевод профессионального текста на английском языке и выполнение практического задания. Параллельно для сопровождающих лиц был проведен мастер-класс преподавателя ЯФЭК Васильева А.С. на тему «Монетизация бизнес-идей», получивший положительные отклики участвующих.

Председатель жюри, финансовый директор ООО «Север-Аудит» Залин П.Ф. отметил, что конкурсанты продемонстрировали высокие практические навыки за весь период обучения, мастерство и творческий подход к выполнению заданий. Профессиональное задание по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» выполнялось с использованием программы «1С:Бухгалтерия 8.3».

По итогам выполнения олимпиадных заданий в нелегкой конкурентной борьбе победителем признана Куличкина Айталина Джулустановна, студентка Якутского финансово-экономического колледжа. Второе место заняла Ерофеева Мария Васильевна, студентка Якутского торгово-экономического колледжа, а третье место жюри присудило студентке Якутского технологического техникума сервиса.

Куличкина Айталина представит Республику Саха (Якутия) на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства в г. Санкт – Петербург.