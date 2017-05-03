Студентка СВФУ прошла обучение в «Сколково»

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова с 27 марта по 27 апреля прошла ежегодная образовательная программа, организованная кластером биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» совместно с факультетом фундаментальной медицины МГУ.

Студентка третьего курса института естественных наук Сайыына ИВАНОВА в рамках курсов вошла в состав 150 студентов и молодых специалистов, прошедших отбор в деловую игру от крупнейшей фармацевтической компании «Bayer». На протяжении месяца она посещала лекции и практические занятия в обучающем цикле ведущих ученых, экспертов и разработчиков лекарственных препаратов, который охватывает все этапы коммерциализации − от поиска молекулы до регистрации медикамента.

«Особый интерес вызвало то, что мы смогли примерить на себя работу исследователей и специалистов крупных фармацевтических компаний, – рассказывает она. – Я попробовала себя в качестве сотрудника международной фармацевтической компании «Ygeia» в игре-симуляции «От молекулы до лекарства». Деловая игра включала в себя ситуационные задачи, практические занятия и групповое проектирование».

«Программа была очень насыщенной. Я с огромным интересом посетила цикл фармацевтической школы. В данной программе студенты-биологи, химики и медики могут найти для себя что-то новое, даже определить ориентацию после окончания вуза, – поделилась впечатлениями Сайыына Иванова. – Еще один большой плюс – это общение со студентами других университетов страны, заинтересованных также в биофарммедицинском направлении развития. Было очень познавательно пообщаться также с работающими специалистами различных лабораторий, фармкомпаний».

Студентка добавила, что благодаря курсам приобрела незаменимый опыт в своей профессиональной сфере, при этом убедившись в правильности выбора специальности биолога. «Я поняла, что выбрала самую интересную и многогранную специальность», – сказала она. По окончании прохождения всех этапов программы «Pharma’s cool-2017», студентка также выполнила итоговый тест, результаты которого ожидает в данное время.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=72229