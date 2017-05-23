Студент ЯГСХА: В борьбе быть первым, первым быть и в учебе!

Именно такую задачу ставит перед студентами ВУЗа ректор Иван Слепцов. «Высококвалифицированный специалист – это тот выпускник Академии, который достигает поставленные перед собой цели», — отметил сегодня Иван Иванович на встрече студентов с чемпионом России по вольной борьбе среди студентов.

Алексей Иванов, студент хорошист группы АИ-14А инженерного факультета стал обладателем золотой медали по вольной борьбе в весовой категории 65 кг в Чемпионате России среди студентов, который проходит с 14 по 18 мая в г. Раменское Московской области.

Отрадно, что год 2017 для Алексея продвигается с успехом в спортивных состязаниях. Алексей является серебряным призером чемпионата Республики Саха (Якутия) 2017 года по вольной борьбе, стал обладателем бронзовой медали в весовой категории 65 кг в XV-ом открытом Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили в г. Красноярске, завоевал серебряную медаль в международном турнире по вольной борьбе «Mongolia Open Ulaanbaatar-2017». И вот, у Алексея очередная Победа — Победа золотого отлива.

— Я очень рад, что стал обладателем титула чемпиона по вольной борьбе среди студентов России. В моей весовой категории было заявлено 19 борцов, в числе которых фигурировали сильнейшие борцы, члены сборной команды России среди молодежи. На первом круге мне удалось победить одного из фаворитов Чемпионата – мастера спорта России, второго призера первенства России среди молодежи, победителя международного турнира Али Алиева 2016г. Разамбека Жамалова из Дагестана. Выиграл схватки у члена сборной команды среди молодежи России, бронзового призера первенства России среди юниоров Алиева Али (Дагестан) и Алана Баскаева (члена сборной команды Алании). И наконец, на финальном поединке одержал победу над Абдулла Меджидовым, над одним из сильнейших борцов Дагестана, и заслужил возможность бороться на Чемпионате России по вольной борьбе среди взрослых, который состоится летом в Ингушетии.

Путь к победе это кропотливый труд, самодисциплина, ежедневные тренировки, мотивация, оптимистичный настрой. Считаю, эта победа наша общая победа, я горд, что являюсь студентом Якутской ГСХА, и готов и впредь защищать честь моего родного вуза. Я искренне благодарен нашему Ректору Ивану Ивановичу Слепцову, преподавателям за поддержку, за веру в мои достижения, тренерам и медицинскому персоналу за вклад в мой профессиональный рост.

Вместе с Алексеем на чемпионате выступили еще 8 студентов Якутской ГСХА. И в командном зачете они заняли 6 место из 25 команд.