Студент СВФУ стал победителем международного конкурса молодых писателей

Студент Института зарубежной филологии и регионоведения СВФУ Федор Ларионов стал победителем международного литературного конкурса «Между строк». В качестве приза он получил возможность бесплатно пройти краткосрочное обучение в университете Айовы (США). Об этом сообщает пресс-служба университета.

В программу обучения входили лекции по мировой литературе, в рамках которых молодые писатели рассматривали произведения русских, арабских и американских писателей. «В каждой группе эксперты университета проводили мастер-классы и практические семинары, на которых мы разбирали конкурсные работы участников», – рассказал Федор Ларионов.

«Писать стихи и короткие рассказы я начал два года назад. На конкурс, согласно правилам, отправил стихотворение и прозу на двух языках – русском и английском. Тема этого года звучала так: «Что вы считаете ключевыми параметрами, определяющими Вашу идентичность?», – поделился студент.

По итогам программы работы участников на русском, арабском и английском языках будут опубликованы в специальном сборнике.