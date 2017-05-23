Студент СВФУ предложил систему для разгрузки call-центра авиакомпании S7 Airlines

Студент Северо-Восточного федерального университета Петр Васильев выиграл первый хакатон компании S7 Airlines. Финал конкурса, направленного на поиск современных технологических решений в области пассажирского опыта, прошел с 20 по 21 мая в городе Москве.

Первенство проходило в два этапа: заочное и очное по пяти номинациям – Big Data, пассажирский опыт «Займитесь счастьем», чат-бот, финансы, gamification. По словам победителя, студента Института математики и информатики СВФУ, резидента студенческого бизнес-инкубатора Oreh Петра Васильева, заявка к участию была направлена в номинации чат-бот совместно с командой, в составе которой был выигран хакатон Breakpoint.

«Нам предложили ряд проблем компании S7 Airlines, которых требовалось решить. Выбор пал на проблему разгрузки call-центра компании. Мы разработали бота, который отвечает на любые вопросы, связанные с деятельностью авиакомпании. Отличительной особенностью является обучаемость бота. К примеру, программа, не поняв вопроса, может самостоятельно связаться с оператором и узнать ответ, чтобы в будущем использовать его при аналогичной ситуации», – рассказывает студент. Он отвечал за серверную часть разработки.

Петр Васильев отметил, что в инновационном конкурсе S7 Airlines было мало студентов-участников. «Участвовали в основном опытные программисты. Это отличная возможность испытать свои возможности. Я узнал, как устроена работа больших компаний, с какими проблемами сталкиваются коллеги во время работы. Также полезно было пообщаться с серьезными разработчиками, которые работают в мегакорпорациях, услышать из первых уст много интересного про мир IT-технологий», – делится победитель.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=74587