Студент СВФУ Артем Иванов стал лидером нового Союза студенческих профкомов Якутии

фото: из архива Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ

В Якутии создан Союз студенческих профкомов вузов и ссузов, который будет защищать права студенческой молодежи и представлять их интересы. Лидером новой общественной организации стал студент Северо-Восточного федерального университета Артем ИВАНОВ.

Инициатором создания объединения студпрофкомов выступила Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ.

Артем Иванов – член профсоюзного комитета Первичной профсоюзной организации, студент четвертого курса геологоразведочного факультета СВФУ. «В 2014 году у меня был проект по созданию комиссии по внешним связям для взаимодействия с профсоюзными организациями других образовательных учреждений с целью обмена опытом, сотрудничества, взаимопомощи, – рассказывает Артем Иванов. – Два года был председателем комиссии по внешним связям, затем в 2016 году стал заместителем председателя ППОС СВФУ по корпоративной и имиджевой политике и внешним связям. Тогда мы наладили работу со студентами других учебных заведений, стали получать много вопросов по опыту профсоюзной организации вуза. Их интересовало то, как мы добились большой сплоченности коллектива, как ведется правовая работа по защите интересов студентов».

«Ценность нашей организации в том, что она объединяет силы всех профкомов студентов – вместе решать насущные вопросы легче. Безусловно, я очень рад, рассчитываю на активную и плодотворную работу», – поделился впечатлениями председатель союза.

На собрании присутствовали председатель Федерации профсоюзов РС(Я) Николай ДЕГТЯРЕВ, народный депутат республики, председатель ППОС СВФУ Александр СУСОЕВ, председатели профсоюзов сельскохозяйственной академии, педагогического колледжа, колледжа связи и энергетики, индустриально-педагогического колледжа, Арктического государственного института культуры и искусств, студенческого совета медицинского колледжа.