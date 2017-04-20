Студенческое научное общество СВФУ проведет «ScienceSlam Якутск»

20 апреля активисты Студенческого научного общества Северо-Восточного федерального университета и Ассоциация ScienceSlam Россия во второй раз проведут молодежное научно-популярное мероприятие «ScienceSlam Якутск».

В этом году тематика выступлений имеет естественно-гуманитарное направление: палеонтология, ботаника, агрономия, психология, регионоведение, история и искусствоведение. В проекте примут участие молодые исследователи СВФУ, Арктического государственного института культуры и искусств и Якутской государственной сельскохозяйственной академии. «ScienceSlam – это международный проект живого общения ученых с аудиторией, он направлен на популяризацию науки и образа исследователя. Такой формат поможет приблизить и приобщить молодежь к науке», – поделился координатор мероприятия, студент Медицинского института СВФУ Иннокентий ШЕЙКИН.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки России в рамках конкурсных мероприятий программ развития деятельности студенческих объединений. Уже второй год в качестве одного из генеральных спонсоров проекта выступает Первичная профсоюзная организация студентов СВФУ.

«Впервые в качестве генерального партнера «ScienceSlam Якутск» выступает Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание», которая в своей деятельности преследует цели всестороннего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации и повышения эффективности образовательно-просветительской работы», – отметил координатор проекта.

Подробно о проекте можно узнать в профиле Instagram.