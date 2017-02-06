Струнному ансамблю «Arco ARTico” 5 лет!

4 февраля в ДК им. А.Е.Кулаковского состоялся юбилейный концерт струнного ансамбля «Arco ARTico” Государственной Филармонии Якутии им.Г.М.Кривошапко.

«Arco ARTico” — необычный коллектив. Слушатели Филармонии Якутии уже знают, что классическая музыка не скучная или устаревшая, как принято думать, а волшебная и могущественная. Каждый концерт Филармонии Якутии доказывает, что классика — это живой дух, который во все времена и в душе любого человека найдет отклик.

В ансамбле «Arco ARTico” собрались неординарные личности, которые вместе могут играть не только классику, но и музыкально похулиганить в непривычном для струнного ансамбля амплуа!

Руководитель коллектива отличник культуры РС (Я), лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель ВШМ РС (Я), альтист Андрей ДЕДЮКИН создал особенный стиль ведения концертов. Зрители не только наслаждаются красивой музыкой, но и узнают много нового из истории музыки, о жизни и творчестве композиторов, также расширяют свой кругозор в совершенно разных областях, ведь музыка отражает историю человечества, во всем его многообразии. Таким образом, подготавливается почва для наилучшего восприятия музыки и ее понимания.

С самого начала стало понятно, что концерт будет очень интересным. «То что нам близко и нравится, важнее того, что принято», — озвучил интригу руководитель ансамбля. Попросив заранее прощение у великого композитора прошлого, музыканты «Arco ARTico” сыграли кроссовер на произведения В. А. Моцарта. Веселый номер сразу зарядил зал позитивной энергией. Зрители увидели не только профессиональных музыкантов, но и задорных актеров.

В этот юбилейный вечер состоялось еще одно важное событие — якутская премьера «Камерной симфонии» Кирилла ГЕРАСИМОВА. Симфония, второе название которой «Зов предков», была исполнена на фоне клипа Arco ARTico”. Клип как нельзя более подходил смыслу произведения. “Клип несет особую смысловую нагрузку, связанную с дефицитом духовности современных людей”, — было написано на канале Youtube в описании видео.

Композитор Кирилл ГЕРАСИМОВ лично присутствовал на премьере и рассказал SakhaLife.ru о своем произведении: « Симфония — это сложный жанр. Это философская музыка, где в отражении и преломлении звука слышится восприятие мира. В «Камерной симфонии» я отразил свой взгляд на современный мир с его вечной, безостановочной суетой. Музыка проводит мост от времени наших предков до настоящего. Она звучит как голос, который задает вопрос об отношении людей к традициям, природе, о соблюдении истинной нравственности и морали».

Мировая премьера «Камерной симфонии» прошла 17 декабря 2016 года в зале Новосибирской филармонии в исполнении камерного оркестра Новосибирской филармонии под руководством дирижера Николая ПИКУТСКОГО.

«Музыка позволяет нам устремлять взор внутрь себя», — сказал Андрей ДЕДЮКИН перед своим сольным исполнением произведение Астора Пьяцоллы «Milonga in Re”. На зрителей его игра произвела большое впечатление. Нежная музыка погрузила в некий транс, в котором человек остается наедине с самим собой. Оказывается, секрет был в чистой простоте.

«Произведение простое, но одновременно очень сильное. Нам нравится простота во всем— простота и искренность в людях, отношениях, природе. Маленькие дети выбирают по такому же принципу. К сожалению, взрослые вынуждены носить маски (по Юнгу-персона) и наносить слои красок на свое Я. Это несоответствие вносит хаос в душу любого человека. А в этой музыке все просто», — объяснил музыкант.

Ансамбль подготовил для зрителей множество сюрпризов на свой праздничный концерт! Вслед за премьерой симфонии, последовали номера, где музыканты были облачены в потрясающие наряды в стиле «Великого Гетсби» Скотта Фицджеральда. На девушках сверкали платья с пайетками цвета шампанского, прически венчали роскошные перья со стразами. В такой утонченной атмосфере были исполнены произведения : «Дым» Д. Керна в исполнении Любовь ТИМОФЕЕВОЙ (скрипка) и Максима АММОСОВА (скрипка), «Por una Cabeza” К. Гардела под которую исполнили аргентинское танго преподаватели класса танго Школы танцев Лилии Соловьевой «Дива» — Татьяна ГАБЫШЕВА и Дмитрий СТРЕЛЬНИКОВ, Тема из кинофильма «Список Шиндлера» Жд. Уильямса, соло на виолончели Светлана АСЕРИТОВА.«Весна» Астора Пьяццоллы, соло на скрипке Сардаана ЗАХАРОВА.

Во время антракта желающие могли сфотографироваться с настоящими инструментами в специальной фотозоне. В том числе попасть в объектив профессионального фотографа и стать частью истории Филармонии Якутии.

Во втором отделении на сцене появился специальный гость, друг Филармонии Якутии, кумир молодежи — Денис АНТИПИН -Dennzl. Благодаря его энергетике эта часть концерта прошла в совсем другом, свободном формате. «Arco ARTico” поменяли вечерний имидж на джинсы и черные футболки. Ведь им предстояло играть и рок, и поп музыку. Было видно, что музыканты получали не меньшее удовольствие чем зрители. Удержаться на месте, чтоб не начать танцевать, было нелегко! Ансамбль зажег музыкой К. Дженкинса, Muse, Bond, и легендарным номером Макла Джексона “Smooth criminal” с фирменной лунной походкой в исполнении Мусе ТАРЕКЕГНА.

Филармония Якутии всегда тесно работает с якутскими композиторами. Николай МИХЕЕВ один из них. На юбилейном концерте ансамбль исполнил четыре его произведения: OST к/ф “Мой убийца», «Эрэл» в исполнении Вероники МИХЕЕВОЙ («Мой убийца»), «Току току ньээм ньээм», «Нуолур солко» (из музыкального спектакля «Алиса в стране чудес» в исполнении детского хора инклюзивного театра «Маленький принц» при благотворительном фонде «Харысхал»).

В завершении концерта прозвучали бессмертные произведения Ryuichi Sakamoto, И .С. Баха и Г. Форе, которые оставляют неизгладимый след в сердце человека. Живое исполнение великих произведений музыкантами, которые вкладывают в каждую ноту свои живые переживания, свою душу, свой профессионализм никого не оставил равнодушным. «Музыка должна идти от сердца и должна вновь дойти до сердца», — писал Г.Гауптман. Концерты таких исполнителей, как ансамбль «Arco ARTico” вдохновляют и окрыляют своих слушателей. Поздравляем с 5-летием! Благодарим за музыку, которую они нам дарят и желаем дальнейших творческих успехов!

Справка из источника http://filarmony.ru:

Создание струнного ансамбля «Аrco ARTico» Филармонии Якутии в 2012 году стало одним из основных этапов формирования симфонического оркестра филармонии «Symphonica ARTica».

«Arco» с итальянского — смычок, «ARTico» – игра слов Art — искусство и Arctic — Арктика.

В состав ансамбля вошли студенты и недавние выпускники Высшей школы музыки РС(Я) им. В.А. Босикова. Основателем и руководителем ансамбля стал отличник культуры РС(Я), лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель ВШМ РС(Я), альтист Андрей Дедюкин. Опыт педагога и исполнителя наилучшим образом проявился на новом поприще. За тридцать дней из молодых музыкантов, не имеющих опыта публичных выступлений, удалось создать работоспособный профессиональный коллектив и подготовить полноценную концертную программу.

Дебют «Arco ARTico» состоялся 6 февраля в Римско-католической церкви Якутска. Как филармонический коллектив музыканты сразу поставили перед собой высокую планку – в программу концерта были включены сложные произведения: октет Феликса Мендельсона и две пьесы для струнного октета Дмитрия Шостаковича «Прелюдия» и «Скерцо».