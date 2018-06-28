Стройотряды Якутска ликвидируют ветхие постройки

С 13 июня студенческие строительные отряды под патронатом Главы Республики Саха (Якутия) начали свою работу по благоустройству территорий городского округа. В этом году в них трудятся свыше 500 студентов.

Фронт работ для бойцов распределен по семи округам пригородам столицы: Автодорожный, Гагаринский, Строительный, Центральный, Губинский, Промышленный и микрорайон Марха. Работа студентов по благоустройству включает в себя очистку территории от бытового и промышленного мусора, озеленение, покраску оград и других объектов.

27 июня и.о. главы города Якутска Дмитрий Садовников совершил объезд по территориям, где трудятся бойцы стройотрядов.

Первым пунктом остановки стал Автодорожный округ, где студенты ЯГСХАпроводят чистку водоотводных лотков по улице Тимирязева. Как рассказала Ольга Морозова, ведущий специалист Автодорожного округа, ребята каждый день выполняют широкий фронт работ, начиная от очистки улиц до разбора старых сооружений после пожара.

Также одной из остановок стала территория микрорайона Марха, где стройотряд был занят разбором завалов старой кладовой.

«Ребята выполняют всю работу согласно комплексным мероприятиям. Сейчас они разгружают мусор из аварийных и сгоревших сооружений после чего приступят к их сносу. В планах перенос 8 санитарных точек, которые будут установлены вдалеке от реки и ограждены забором», — сообщил Михаил Иванов, начальник Управления администрации микрорайона Марха.

Разбором старых гаражей занимаются ребята и в Гагаринском округе.

«Сейчас у нас трудятся 20 студентов. Мы разбираем заброшенные, сгоревшие гаражи и кладовки»,- отметил Нюргун Марин, специалист по благоустройству Гагаринского округа

В Центральном округе Дмитрий Садовников осмотрел работы по благоустройству территории озера Щорса. Общими силами стройотрядовцев, ООО «Байанай» и ООО «Альфа групп» были установлены кованые конструкций для озеленения, посажены 250 штук разных сортов цветов, произведена уборка сухого мусора и покраска ограждения.

Совершив объезд территорий Губинского и Строительного округов, Дмитрий Садовников сделал ряд замечаний по неэффективному использованию рабочей силы студенческих отрядов.

«Считаю, что в этих округах неправильно используется рабочая сила. Например, в Губинском районе, студенты убираются на территории городского пляжа, за содержание которого отвечает частное предприятие. Если руководители данных округов не примут во внимание замечания, то мы будем вынуждены снять у них студенческие отряды и дать округам, где помощь реально необходима», — заключил Дмитрий Садовников.

По итогам объезда и.о. главы города Дмитрий Садовников отметил слаженную работу стройотрядов и выразил уверенность, что благодаря им город Якутск станет чище и уютнее.И.о. главы города взял под свой личный контроль деятельность студенческих отрядов.